Jesús Vázquez, sobre su nueva etapa en RTVE y la homofobia: "No necesito que nadie me tolere"

Jesús Vázquez tenía una cuenta pendiente con la televisión: trabajar en RTVE. Después de más de cuarenta formatos, y hasta un Récord Guinness por el camino, el presentador comienza una nueva etapa con El Túnel y visita El Perro Andaluz para hablar de este momento profesional con Manu Sánchez.

"No quiero acabar mi carrera sin estar en TVE", reconoce Vázquez, que define El Túnel como su "último bombón". A sus espaldas quedan décadas de televisión y formatos de todo tipo. Ahora quiere bajar el ritmo, viajar más y disfrutar también de lo que ocurre cuando se apagan las cámaras.

Y de la televisión, a algo mucho más personal. Jesús Vázquez habla sin rodeos de salud mental y cuenta que ha recurrido a profesionales cuando ha sentido que algo no iba bien. El presentador continúa haciendo terapia y acudiendo al psiquiatra y plantea una pregunta sencilla: si acudimos a un especialista cuando nos duele cualquier otra parte del cuerpo, ¿por qué sigue costando tanto hablar de ir al psicólogo?

"Yo no necesito que nadie me tolere" Han pasado más de veinte años desde que España aprobó el matrimonio igualitario. Ese mismo 2005, Jesús Vázquez se casó con Roberto Cortés. Dos décadas después, la conversación con Manu Sánchez vuelve a los derechos LGTBIQ+ y a una pregunta inevitable: ¿por qué seguimos hablando de homofobia? Vázquez reflexiona sobre el regreso de determinados discursos y sobre la normalización del odio. Y deja clara su posición: "Yo no necesito que nadie me tolere, quiero mis derechos y que me respete". "¿Por qué nos odiamos tanto? No somos tan diferentes", se pregunta.

Una pregunta de Quintero y el recuerdo de Pedro Zerolo Doña Carmen trae hasta El Perro Andaluz una de aquellas preguntas de Jesús Quintero. Se la hizo a Pedro Zerolo: "¿Crees que el matrimonio es la tumba del amor?". Ahora le toca responder a Jesús Vázquez. La pregunta sirve para recordar a quien fue su amigo y compañero durante los años de lucha por el matrimonio igualitario. Vázquez cuenta cómo diferentes voces de la cultura, el arte y la política se movilizaron para conseguir que la ley saliera adelante. Y recupera una frase de Zerolo que todavía conserva: "Yo no quepo en tu modelo de España y en mi modelo de España cabes hasta tú". Jesús Vázquez, durante su entrevista en 'El perro andaluz'

¿Qué encontraría la UCO en casa de Jesús Vázquez? Después de hablar de televisión, derechos y salud mental, toca confesarse. Y Jesús Vázquez no se libra del confesionario de El Perro Andaluz. ¿Ha robado alguna vez? ¿Qué encontraría la UCO si entrara en su casa? ¿Y qué estaría dispuesto a comer todos los días si fuese gratis? Entre pequeños hurtos de juventud, alguna confesión inesperada y muchas risas, Vázquez acaba teniendo clarísima la última respuesta: percebes. Y para terminar, Manu Sánchez abre una última carpeta: la cartera ministerial de Jesús Vázquez. Un recorrido por una trayectoria que suma décadas de televisión, más de cuarenta formatos y algunos de los programas más recordados de la pequeña pantalla. ¿De qué será ministro Jesús Vázquez en El Perro Andaluz? Jesús Vázquez, durante su entrevista en 'El perro andaluz'RTVE Play