Ricardo Darín protagoniza el regreso de 'Historia de nuestro cine' con 'Truman', una de sus obras más reconocidas

El espacio de referencia para los amantes del cine está de vuelta. Historia de nuestro cine arranca con una nueva temporada llena de novedades, en esta ocasión cambia su cita habitual al prime time de los jueves. Este 10 de septiembre a las 22:30 horas, el programa presentado por Elena S. Sánchez regresa a la parrilla de La 2 con un padrino de excepción: el actor argentino Ricardo Darín.

El intérprete se sienta en el mítico sofá del programa para realizar un coloquio tras la emisión de Truman, la aclamada cinta dirigida por Cesc Gay. Un metraje importante en la historia artística de Darín, quien ganó el Goya a Mejor Actor Protagonista en 2016 por encarnar a Julián, el protagonista del relato. Elena S. Sánchez se encargará de desgranar los mejores detalles de la cinta gracias a la presencia del invitado de honor.

Ricardo Darín en el coloquio de 'Historia de nuestro cine'

Uno de los puntos fuertes de la película es su reparto, donde también participa Javier Cámara. Primera vez donde el actor español y el intérprete argentino cruzaron espacio como protagonistas, ahí encontraron una conexión que terminó por traspasar la pantalla. Truman es una historia sobre el duelo, la pérdida y la amistad. Un espacio que trata la experiencia inevitable de la muerte desde la perspectiva de la vida.