Ricardo Darín protagoniza el regreso de 'Historia de nuestro cine' con 'Truman', una de sus obras más reconocidas
- Ricardo Darín estrena el prime time de los jueves en Historia de nuestro cine
- Disfruta del mejor cine español cada jueves a las 22:30 o siempre que quieras en RTVE Play
El espacio de referencia para los amantes del cine está de vuelta. Historia de nuestro cine arranca con una nueva temporada llena de novedades, en esta ocasión cambia su cita habitual al prime time de los jueves. Este 10 de septiembre a las 22:30 horas, el programa presentado por Elena S. Sánchez regresa a la parrilla de La 2 con un padrino de excepción: el actor argentino Ricardo Darín.
El intérprete se sienta en el mítico sofá del programa para realizar un coloquio tras la emisión de Truman, la aclamada cinta dirigida por Cesc Gay. Un metraje importante en la historia artística de Darín, quien ganó el Goya a Mejor Actor Protagonista en 2016 por encarnar a Julián, el protagonista del relato. Elena S. Sánchez se encargará de desgranar los mejores detalles de la cinta gracias a la presencia del invitado de honor.
Uno de los puntos fuertes de la película es su reparto, donde también participa Javier Cámara. Primera vez donde el actor español y el intérprete argentino cruzaron espacio como protagonistas, ahí encontraron una conexión que terminó por traspasar la pantalla. Truman es una historia sobre el duelo, la pérdida y la amistad. Un espacio que trata la experiencia inevitable de la muerte desde la perspectiva de la vida.
El magnetismo de Darín
El actor de El Secreto de tus ojos (2009) o Nueve Reinas (2000) repasará junto con Elena, los hitos más memorables de una trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas dentro del mundo artístico. Considerado una leyenda del cine hispanohablante, Darín ha sabido transitar con naturalidad entre el drama, el thriller y la comedia con un sello de autenticidad magnífico. Muestra de su gran trabajo interpretativo se encuentra en Truman, película que será eje para reflexionar sobre el oficio de actor y la contención dramática. El programa analizará el palmarés del actor, quien cuenta con 42 premios y 43 nominaciones nacionales e internacionales.
11 años analizando el cine español
Gracias a la presencia de actores, productores y directores de cine, Historia de nuestro cine añade un año más a una década de analizar lo mejor del Séptimo Arte nacional y un año más, estará presente en el Festival de San Sebastián. La compañía de los mejores especialistas del audiovisual en cada análisis permite exprimir al máximo las experiencias de escritura, rodaje e interpretación del mejor cine que puedes encontrar cada jueves a partir de las 22:30 horas en La 2 o en cualquier momento en RTVE Play.