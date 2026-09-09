María Jiménez: el legado de una artista indomable

En el segundo programa de esta duodécima temporada, Memoria de delfín recuerda a la inolvidable María Jiménez Gallego (Sevilla, 3 de febrero de 1950-7 de septiembre de 2023), cantante, bailaora y actriz. Una artista arrolladora que triunfó en los años 70 y 80, convertida en icono sexual, pero que supo reinventarse una y mil veces hasta el final de sus días, y regalarnos superventas como "Se acabó", "La lista de la compra" y "Con dos camas vacías", entre muchos otros.

María Jiménez, en una imagen de archivo

Repasamos su legado artístico y musical, y nos acercamos también a la niña y a la madre, gracias al testimonio de su hijo Alejandro, que nos presenta a una mujer fuerte, valiente y luchadora. Una adolescente que comenzó trabajando como empleada del hogar, y que terminaría pisando los mejores tablaos y escenarios del país, gracias a un talento inclasificable, y gracias a su descubridor, Gonzalo García-Pelayo.

En 1950 nacía María Jiménez, y a unos cuantos kilómetros de distancia, el primer ordenador comercial, el UNIVAC, como recuerda Mara Peterssen.

Mientras tanto, Manuel Amago Fuertes daba sus primeros pasos como sereno, una figura entrañable en nuestras ciudades a la que nos acerca Lucía Sancho.

Loles León

También venía al mundo la actriz Loles León, que esta semana protagoniza la sección de Pastora Vega.

Cerramos el capítulo de nacimientos y pasamos al de viajes, con David Zurdo, que en su "Historia mínima" nos lleva a la conocida como isla de las muñecas, al sur de Ciudad de México.

La isla de las muñecass

Menos perturbador, pero igual de interesante, llega JPelirrojo con Patti Page y "Tennessee Waltz", una canción country que creó un fenómeno multimillonario.

Todo esto y más, el próximo lunes 14 de septiembre, a partir de la 01.00 h, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín Lafuente y todo su equipo.