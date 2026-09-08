Eva Ugarte y Angy Fernández se convierten en 'Las irresponsables'

¿Qué pasa cuando dejamos de ser responsables? ¿Y si nos dejamos llevar por nuestros impulsos? Sobre estas preguntas versa Las irresponsables, la comedia de Javier Daulte que ha llegado al Teatro Maravillas de Madrid. Eva Ugarte, Angy Fernández y Marta Poveda se suben al escenario para convertirse en tres amigas que se (re)conocerán después de esos días.

En El despertador de RNE, dos de sus protagonistas nos hablan más sobre su nuevo proyecto teatral marcado por la amistad y la autenticidad.

Todo comienza con una escapada entre amigas. Lila, el personaje de Angy Fernández, está atravesando una ruptura sentimental. Su hermana y su amiga deciden pasar, junto a ella, un fin de semana fuera de la ciudad, en una casa ajena. Lo que parece un plan tranquilo, empieza a complicarse con una pregunta que saca a relucir crisis personales y emociones que las llevan al límite.

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"Mi personaje, que está en pleno duelo amoroso, sufre una serie de impulsos que le llevan a hacer cosas que nunca había hecho", nos cuenta Angy.

Para la actriz, el sentirse segura con las demás es fundamental. "Cuando estás con gente que te sostiene, en este caso con mi hermana y mi amiga, te sientes más relajada para hacer cosas que a lo mejor no harías delante de todo el mundo", confiesa.

Humor y profundidad Por su parte, Eva Ugarte pone en valor la capacidad del guion para combinar el humor con temas muy profundos. La obra habla de "las máscaras", de "lo que no nos atrevemos", de "miedos" y de los "impulsos" que aparecen cuando dejamos de aparentar y no controlamos tanto lo que mostramos al mundo. "Todos tenemos luces y sombras y las amigas se escogen porque se hacen un efecto espejo y ya están hablando de sí mismas. De hecho, salen cosas que no se conocían. Las tres sufren una transformación que luego también tiene algo de liberación y tiene algo de comedia. Al final se entienden y gana la amistad, pero aceptando esas partes que, a veces, ni tú te dices a ti mismo porque tienes miedo de verlas", nos cuenta Eva. Angy cree que los que asistan a ver la obra se van a reconocer en esa intimidad compartida de las protagonistas: "Mucha gente se va a sentir identificada con eso y va a sentir que forma parte del grupo de amigas".