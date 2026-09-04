Antonio Molero: "El teatro me sana"

Dicen que la magia es cosa de magos, pero hay algo mágico cuando un actor se sube a un escenario y se coloca, él solo, frente al público. Un vértigo que, tras más de 30 años de carrera, conoce bien Antonio Molero.

El artista abraza por completo ese vértigo con la obra, éxito en Broadway, Se nos fue de las manos que se acaba de estrenar en los Teatros Luchana de Madrid. El actor se ha pasado por Las tardes de RNE para contarnos más sobre este proyecto.

En esta comedia, Molero se pone en la piel de Félix Artifex, un productor de teatro de segunda categoría que se mete en un buen lío al intentar producir una grandiosa obra sobre la Revolución Francesa. Las llamadas telefónicas van y vienen a lo largo de la historia para mantener a flote un proyecto que se hunde.

Las tardes de RNE Las tardes de RNE - 'Se nos fue de las manos' con Antonio Molero Escuchar audio

Para el intérprete, la comedia en solitario eran "un terreno desconocido al ser todo en monólogo".

"Es una maravilla ver cómo el público tiene que ir siguiendo la trama y cómo se imagina lo que hay detrás de ese teléfono", cuenta el actor. El estreno le confirmó la importancia de los espectadores: "Necesitas al público. La reacción es fundamental".

Amor a primera vista Molero confiesa que el texto le conquistó desde la primera lectura. "Me lo pasé muy bien leyendo", confiesa. Aunque sabía que iba a ser complicado porque nunca había hecho un monólogo, cree que hay que hacer cosas nuevas. "Es en la profesión donde uno aprende a estas alturas de la vida". Estudiar el texto tampoco fue un camino fácil. El actor debe responder a las llamadas de personajes que interrumpen su vida mientras aumenta el caos. Un país para reírlo Un país para reírlo - Antonio Molero: "Tenemos un humor muy de cuchillo" Ver ahora

'Fiti' en Los Serrano El teatro y el cine han sido protagonistas en la vida de Antonio Molero. Debutó en televisión en los años 90 con apariciones en series como Los ladrones van a la oficina y ¡Ay, Señor, Señor! Saltó a la fama en Médico de familia y mantuvo el cariño de los espectadores gracias a la exitosa serie Los Serrano. Molero ha participado en películas y también tiene una larga trayectoria teatral. Entre sus obras, El barbero de Picasso y Luces de bohemia. San Diego Comic-Con Málaga 2026 reunirá a la mayoría del elenco de 'Los Serrano' 23 años después

"Mi casa es el teatro" Más allá de las risas, Se nos fue de las manos vuelve a conectar al artista con la esencia de este oficio. Tras interpretar a personajes icónicos en la televisión y dejar su huella en el teatro, el actor reivindica el escenario como su verdadero hogar. "Mi casa es el teatro, fue donde empecé y lo que yo siempre he compaginado con la tele. La esencia del cuentacuentos es tener a la otra persona enfrente. Yo necesito a la gente cerca", confiesa el actor. Y es mutuo porque la gente también lo quiere cerca. "Se nota que hay una empatía trabajada desde hace muchos años", explica. En la entrevista, Molero también destaca la importancia de entregarte al cien por cien con tu última criatura "hasta que llega un momento en que hay que dejarla apartada".