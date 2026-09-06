Un Jim Morrison vestido de Tom Ford y McQueen. Así describe Pierce Brosnan al Luis XIV que interpreta en 'La hija del rey'

Estamos en 1684. En Francia reina Luis XIV, que se ha convertido en el monarca con el reinado más largo de la historia y ha hecho de su palacio, Versalles, el lugar al que acuden los eruditos de las ciencias y las artes. Su poder no tiene límites, pero su vida sí. Por eso decide organizar una expedición para encontrar la ciudad perdida de Atlantis: allí vive una sirena de la que dicen que tiene un gran poder de sanar: Luis XIV está convencido de que puede derrotar a la naturaleza y ser inmortal.

La historia corrió a cargo de los guionistas Barry Berman y James Schamus y el puesto de director fue para Sean McNamara, conocido por Casper, la primera aventura y Casper y la mágica Wendy. El equipo logró la autorización para rodar en el imponente palacio de Versalles, pero tuvieron que hacerlo de noche porque de día estaba plagado de turistas. Del material rodado en Versalles destaca la larga secuencia del baile que se hizo en el famoso Salón de los Espejos.

"No sé como logró los permisos. Rodar en Versalles es mágico. ¡Nunca había estado en un lugar igual, ni siquiera como James Bond. Mi personaje no es fiel a la historia, es como si Jim Morrison se viste de Alexander McQueen y Tom Ford. ¡Es todo elegancia, todo alta costura", decía Pierce Brosnan en la presentación.

Pierce Brosnan y Kaya ScodelarioRTVE

Un reparto estelar Junto al actor britñanico Pierce Brosnan destacan actores tan relevantes como William Hurt, que interpreta a Père de La Chaise, el confesor del rey; también Rachel Griffiths, en el papel de abadesa; y Pablo Schreiber, como el doctor Labarthe, el consejero real. Y lo más especial: la voz de la narradora es la de Julie Andrews. En el doblaje al español la voz que se escucha es la de Mercedes Montalá (que también dobla a Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones y Sharon Stone, entre otras estrellas de Hollywood. Junto a ellos vemos a Kaya Scodelario (Piratas del Caribe: la venganza de Salazar) como Marie-Josèphe y Fan Bing-bing que interpreta a la sirena. Hay que lamentar que William Hurt murió dos meses después del estreno de la película. Crystal Clarke y Kaya ScodelarioRTVE