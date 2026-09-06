Un Jim Morrison vestido de Tom Ford y McQueen. Así describe Pierce Brosnan al Luis XIV que interpreta en 'La hija del rey'
- La voz de la narradora, en la versión original, es la de actriz Julie Andrews
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Estamos en 1684. En Francia reina Luis XIV, que se ha convertido en el monarca con el reinado más largo de la historia y ha hecho de su palacio, Versalles, el lugar al que acuden los eruditos de las ciencias y las artes. Su poder no tiene límites, pero su vida sí. Por eso decide organizar una expedición para encontrar la ciudad perdida de Atlantis: allí vive una sirena de la que dicen que tiene un gran poder de sanar: Luis XIV está convencido de que puede derrotar a la naturaleza y ser inmortal.
La historia corrió a cargo de los guionistas Barry Berman y James Schamus y el puesto de director fue para Sean McNamara, conocido por Casper, la primera aventura y Casper y la mágica Wendy. El equipo logró la autorización para rodar en el imponente palacio de Versalles, pero tuvieron que hacerlo de noche porque de día estaba plagado de turistas. Del material rodado en Versalles destaca la larga secuencia del baile que se hizo en el famoso Salón de los Espejos.
"No sé como logró los permisos. Rodar en Versalles es mágico. ¡Nunca había estado en un lugar igual, ni siquiera como James Bond. Mi personaje no es fiel a la historia, es como si Jim Morrison se viste de Alexander McQueen y Tom Ford. ¡Es todo elegancia, todo alta costura", decía Pierce Brosnan en la presentación.
Un reparto estelar
Junto al actor britñanico Pierce Brosnan destacan actores tan relevantes como William Hurt, que interpreta a Père de La Chaise, el confesor del rey; también Rachel Griffiths, en el papel de abadesa; y Pablo Schreiber, como el doctor Labarthe, el consejero real. Y lo más especial: la voz de la narradora es la de Julie Andrews. En el doblaje al español la voz que se escucha es la de Mercedes Montalá (que también dobla a Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones y Sharon Stone, entre otras estrellas de Hollywood.
Junto a ellos vemos a Kaya Scodelario (Piratas del Caribe: la venganza de Salazar) como Marie-Josèphe y Fan Bing-bing que interpreta a la sirena. Hay que lamentar que William Hurt murió dos meses después del estreno de la película.
La luna y el sol
La película se basa en el libro La luna y el sol, que Vonda N. McIntyre publicó 1997, con el que un año después obtuvo el premio Nebula. Era la segunda vez que lo lograba: veinte años antes lo ganó por Serpiente del sueño.
En la contraportada de La Luna y el sol se lee: A finales del siglo XVII, el padre Yves de la Croix, jesuita y filósofo natural, dirige una expedición científica que logra capturar en océanos remotos dos misteriosos seres marinos. Uno está muerto, pero el otro todavía vive, y de ellos se espera obtener un prodigioso elixir que proporcione la inmortalidad. En la compleja algarabía de la corte del Rey Sol, se compite para satisfacer al monarca, sacrificando los principios en aras de conseguir fortuna. La joven Marie-Josèphe de la Croix, una recién llegada, tiene por encargo colaborar con sus dibujos y su habilidad de cuidadora con su hermano Yves, comisionado por el soberano para estudiar las sorprendentes criaturas marinas y obtener de ellas las respuestas que busca una ciencia incipiente. La criatura superviviente, la extraordinaria mujer del mar, inicia su misterioso canto. A partir de ese momento, su relación con Marie-Josèphe supondrá un imposible e inesperado desafío en una corte acostumbrada a otro tipo de intrigas.
En el epílogo del libro, la propia autora dice que se trata de un libro diferente. Y además tiene su propia historia. Vonda N. McIntyre, que escribió hasta ocho novelas para el universo Star Trek, redactó La Luna y el Sol como guion cinematográfico en 1994 y llegó a reunirse con productores como Danny DeVito, Steven Spielberg ( a quien conoció en un congreso de guionistas) y Oliver Stone. Pero solo logró negativas por ser demasiado ambicioso, lo que se traducía en "demasiado caro".
La escritora decidió convertir su guion en novela, calificada de "maravillosa fábula de historia alternativa sobre la codicia y el altruismo, sobre la autoridad y lo patético, que transcurre en la corte francesa de Luis XIV, el deslumbrante Rey Sol". El libro tuvo tanto éxito que Hollywood se interesó por ella. El productor Michael London tomó las riendas del proyecto y, tras superar un montón de obstáculos, se empezó a trabajar en el guion, con la idea de tener a Natalie Portman en el papel de Marie-Josèphe y a Bill Nighy en el papel de Père de La Chaise.