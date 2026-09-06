Mirror, mirror. ¿Quién es más bella, 'Emily in Paris' o Julia Roberts, la novia de América? Así es la nueva Blancanieves

Espejito, espejito mágico ¿Quién es la más bella del reino? ¿Emily in Paris o Julia Roberts, "La novia de América"?

En Blancanieves, (Mirror, mirror), una nueva mirada al cuento de los hermanos Grimm, Julia Roberts se convierte en la perversa madrastra y Lily Collins es Blancanieves quien liderará a los siete enanitos: Matón, Mandamás, Media pinta, Napoleón, Lobo, Risitas y Glotón para reclamar el lugar que le pertenece como heredera del trono y conseguir a su príncipe azul.

Esta versión que opta por el humor está realizada por el director de origen hindú Tarsem Singh. La película está es una divertida comedia con mucho humor y excentricidades, y con esa estética visual tan especial que caracteriza a este director.

Una doble muy familiar La hermana de Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan trabaja en la película, hace de doble de cuerpo del reflejo del espejo. Una colaboración habitual, ya que Julia suele incluirla en pequeños papeles, cameos y/o asistencia de producción a través de su productora conjunta, Red Om Films. Han trabajado juntas en Novia a la fuga (1999) en la que Lisa interpreta a Elaine, la secretaria de la editora de Nueva York. En La sonrisa de Mona Lisa (2003), como Miss Albini, en Historias de San Valentín (2010) donde es una joven enfermera, en Come, reza, ama (2010) aparece brevemente en una de las escenas de la obra de teatro, en Duplicidad (2009) donde interpreta a la asistente de Tully y más recientemente en Feliz día de la madre (2016) en la que hace de la asistente Betty.

Esos locos bajitos Los enanitos de esta versión de Blancanieves distan mucho de los adorables mineros que cantaban "Heigh-Ho" y silbaban trabajando. Para empezar son unos revolucionarios proscritos de la reina, quien expulsó a los mendigos y a los "deformes" del reino. Antes de ello eran honrados, trabajaban y poseían una vida normal que les fue arrebatada. Tras su destierro se convierten en siete ingeniosos forajidos. Los zancos con forma de acordeón sobre los que se suben para cometer sus tropelías, les permiten correr mas deprisa y parecer enormes. Una ventaja de altura para aterrorizar a los viajeros que los confunden con gigantes del bosque o monstruos, lo que les facilita sus atracos sin necesidad de derramar una sola gota de sangre. Una especie de Robin Hood pero en beneficio propio ya que arrasan con cualquier carroza que cruce el bosque, sobre todo, las de los recaudadores de impuestos.