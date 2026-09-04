'The Pelayos', la historia real de una familia española que se forró haciendo saltar la banca de los casinos, y de forma legal

"Es una película emocional e intensa, con mucha adrenalina, acción, humor, aventuras y suspense. No va a dejar indiferente a nadie”, decía Eduard Cortés sobre 'The Pelayos', basada en hechos reales: Gonzalo García Pelayo y su familia ganaron más de 200 millones de pesetas en los noventa jugando a la ruleta con el uso de la estadística y las matemáticas, y lo hicieron de una manera tan simple como legal, logrando hacer saltar la banca de casinos de los cinco continentes. Comenzaron a jugar en Madrid a finales de 1991 y antes de que los descubriesen y echasen, algo que sucedió en el verano de 1992, ya habían ganado70 millones de pesetas. Pero esto no fue un obstáculo para ellos, al contrario, porque decidieron viajar a otros países y llevar su método infalible a casinos de todo el mundo, jugando y ganado en los cinco continentes.

Hubo casinos que les prohibieron la entrada, pero en 2004 la justicia española falló a su favor y admitió su derecho a entrar en esos establecimientos, alegando que no hacían trampas porque solo recurrían al ingenio.

De la realidad a la ficción Esta historia, tan atractiva como divertida, ya había saltado a la literatura con La fabulosa historia de Los Pelayos, escrita por los propios protagonistas y publicada en 2003. Además, en 2005 Ted Schillinger realizó un documental titulado Breaking Vegas. The roulette assault. El director cuenta que la propuesta le llegó por parte de los productores, que habían adquirido los derechos para llevar al cine esta historia con un gancho que me resultaba irresistible. "Imagínate contar con una familia que encuentra un método para desbancar casinos jugando a la ruleta y que este método sea legal". La película nos cuenta cómo Gonzalo García-Pelayo, el patriarca de la familia, descubre un método para ganar a la ruleta que se basa en los fallos estructurales del mecanismo de la maquina y en su desviamiento. Cuando comprueba que su sistema funciona comienza su periplo de casino en casino, haciendo saltar la banca de todos ellos con la ayuda de todos los miembros de su familia, los Pelayo. "La realidad supera la ficción. La historia de los Pelayos da para más películas, da para hacer una serie o una saga", decía Lluis Homar a RTVE. 'The Pelayos'RTVE

El reparto de The Pelayos Lluís Homar interpreta a Gonzalo García-Pelayo y Daniel Brühl es Iván Pelayo. Completan el reparto principal los actores Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, Huichi Chui, Marina Salas, Oriol Vila y Vicente Romero Sánchez. Además, hay que destacar la colaboración de Eduard Fernández y las apariciones de Paco Hidaldo, Julia de Castro, Asun Planas, Xabier Boada... . Tanto el director como el guionista, Piti Español (nominado al Goya por Otros días vendrán), tuvieron la oportunidad de conocer a la familia Pelayo y pasar tiempo con ellos. Durante ese tiempo conocieron de primera mano la historia de esta peculiar familia y además fueron con ellos al casino. "Todo fue directo al guion, aprovechamos todo lo que nos contaron y todo lo que vivimos", decía Cortés a RNE. Gran parte de la película se rodó en el Gran Casino Costa Brava, enclavado en Lloret de Mar (Girona), y también en lugares de Mallorca como el casco antiguo de Palma, el puerto de Alcudia, la Sierra de Tramuntana y el Cabo Formentor. Oriol Vila y Miguel Ángel SilvestreRTVE

Banda sonora de The Pelayos La banda sonora lleva la firma de Micka Luna, que ya había trabajado con Eduard Cortés en la película Ingrid, estrenada dos años antes.