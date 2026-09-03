'Vivir y Morir en Gaza' e 'Influ-realismo Mágico', finalistas en los Premios Podcast Days 2026

Dos producciones de RNE Audio y RTVE Play han sido seleccionadas como finalistas en los Premios Podcast Days 2026. Influ-Realismo Mágico, de Lorena Macías, y Vivir y morir en Gaza, conducido por Almudena Ariza y con el testimonio en primera línea de Raúl Incertis, optan a unos galardones que reconocen cada año las propuestas más destacadas del podcasting en español.

Aunque muy diferentes entre sí, los dos títulos finalistas comparten la voluntad de explorar las posibilidades del podcast y videopodcast más allá de la conversación convencional. La doble candidatura supone un reconocimiento a dos maneras muy diferentes de entender el podcast: una desde el análisis más ácido del mundo del influencer marketing y otra que utiliza el relato sonoro y audiovisual para documentar una de las mayores tragedias de nuestro tiempo.

Vivir y morir en Gaza narra en primera persona la tragedia humanitaria en la Franja. El proyecto está conducido por la periodista Almudena Ariza y tiene como hilo principal el testimonio de Raúl Incertis, médico anestesista y de urgencias que trabajó como voluntario en Gaza y vivió desde dentro el inicio y la evolución del conflicto.

Vivir y morir en Gaza Vivir y morir en Gaza - Episodio 1. Un español en Gaza rne audio

En un registro completamente distinto, Influ-Realismo Mágico se adentra en el universo de los creadores de contenido y el marketing de influencia de la mano de Lorena Macías, conocida en redes sociales como @Hazmeunafotoasí. Con una mirada irónica y alejada de los discursos complacientes, el programa trata de descubrir qué hay detrás de la imagen cuidadosamente construida que proyectan las redes sociales. Por sus episodios han pasado periodistas, humoristas, abogados, divulgadores y especialistas como Bob Pop, Juan Sanguino, Patricia Espejo, Mikel Iturriaga o Aitor Sánchez.

Influ-Realismo Mágico Influ-realismo mágico - Juan Sanguino, antropología del salseo | 2x13 rne audio

El 22 de octubre en el Palacio de la Prensa de Madrid

Los ganadores se conocerán el próximo 22 de octubre durante la gala que se celebrará en el Palacio de la Prensa de Madrid, como cierre de una nueva edición de Podcast Days, el encuentro profesional que reúne a creadores, productoras, plataformas, medios y otros agentes de la industria del audio. Este año se han presentado más de 200 pódcast y se han registrado más de 11.000 votos.