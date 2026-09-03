Antoñito Molina confiesa su mayor miedo: "La gente está loca por poner una etiqueta"

Antoñito Molina vive uno de los momentos más especiales de su vida. Con una carrera que no deja de crecer y recién estrenada su paternidad, el artista de Rota visita El perro andaluz para hablar con Manu Sánchez de música, Carnaval, raíces y de todo lo que ha cambiado desde la llegada de su hija Vega. Aunque, como manda la casa, también ha tenido que pasar por el confesionario. Y ojo, porque hasta la UCO aparece en sus respuestas.

"En esas calles falta mucho amor" La actualidad obliga a comenzar mirando hacia Ceuta. Antoñito Molina reconoce que está siguiendo lo ocurrido "con sentido común y con mucha tristeza" y que convertirse en padre ha cambiado también su forma de mirar lo que sucede a su alrededor. "Siendo padre me pongo en el pellejo de todo el mundo. Pienso en el que no puede estar tranquilo porque en esas calles falta mucho amor y en el que tiene que coger las cosas y tirar para otro lado para buscarse la vida y no tiene dónde dormir", reflexiona.

Carnaval, libertad y el miedo a que te pongan una etiqueta Antoñito canta a la alegría, al amor y a esas cosas bonitas que hacen la vida un poquito mejor. Pero quien conoce su trayectoria sabe que hay otro lugar donde también necesita contar lo que piensa: el Carnaval de Cádiz. "Si no fuese carnavalero y no tuviese el Carnaval, reconozco que sentiría esas ganas de meter mis pensamientos en mis canciones. En el Carnaval me gusta decir cosas y hacer pensar a la gente, pero la verdad es que ahora con mis canciones me gusta transmitir esa alegría, ese empujoncito de felicidad". Precisamente esa libertad para decir y hacer pensar le lleva a reconocer uno de los aspectos que peor lleva de la exposición pública: el miedo a opinar y acabar reducido a una etiqueta. "Lo peor que llevo es el miedo a dar cualquier opinión o cantar canciones sobre cualquier tema porque la gente está loca por poner una etiqueta. Por muy bien que escribas o el arte que le pongas a la canción, la atención está en poner una etiqueta".

Las "Huellas bonitas" que sí merece la pena dejar Y, claro, Antoñito Molina también viene a cantar. "Huellas bonitas" se transforma en El perro andaluz en una actuación muy especial, acompañada de una performance que pone el foco precisamente ahí: en qué dejamos en los demás y qué merece realmente la pena cuando dejamos de pensar únicamente en nosotros mismos. Además, el artista adelanta algunos detalles de su nuevo trabajo, "Destino Felicidad", una invitación a fijarnos en esos pequeños detalles que nos acercan a ser felices y a los que, demasiadas veces, no prestamos la atención que merecen.

Meriendas "gratis", un cajón peligroso y un sueño en el Falla Pero nadie se sienta en El perro andaluz y se marcha sin confesar algo. Antoñito Molina se enfrenta al confesionario más famoso de la televisión y deja unas cuantas respuestas para el recuerdo. Confiesa que alguna vez ha merendado "gratis", reconoce que la UCO podría encontrar algo peculiar en un cajón al lado de su cama y, cuando toca hablar de Carnaval, sorprende rebajando muchísimo sus aspiraciones: ni siquiera sueña con ganar en el Falla, con llegar a la final le bastaría para cumplir uno de sus grandes sueños. Porque quizá esa sea la confesión que mejor explica quién es Antoñito Molina ahora mismo. Puede llenar conciertos, estrenar canciones y vivir uno de los mejores momentos de su carrera, pero cuando Manu Sánchez le pregunta por sus sueños, él sigue regresando al mismo lugar del que partió: "Lo que tengo ahora lo recibo con mucha gratitud y respeto, pero mi sueño sigue siendo el mismo que cuando era pequeño: cantar Carnaval con mis amigos y tocar la trompeta con mi banda". Al final, entre éxitos, paternidad, escenarios y canciones, algunas de las huellas más bonitas siguen llevando exactamente hasta casa.