Una historia de pérdida familiar conmociona al albergue de ‘Dog House’: “En aquel momento los perritos fueron mi gran apoyo”

Los perretes no solo nos dan un amor incondicional, sino que tienen superpoderes. Con su olfato son esenciales en labores de rescate. Son capaces de alertarnos cuando hay cambios en nuestra salud. Y son expertos en leer nuestras emociones. Solo con mirarnos son capaces de saber si estamos felices, tristes o preocupados. Solo les falta volar. ¡No te pierdas Dog House!

Amparo: Muchos cruceros y un amor perruno Después de enamorarse de la primera temporada del programa y a punto de jubilarse, Amparo llega a Dog House en busca de un perrete que le haga compañía en esta nueva etapa. A pesar de haberse divorciado en varias ocasiones y de haberse enfrentado a múltiples cambios a lo largo de los años, siempre ha habido dos constantes en su vida: los perros y los cruceros. ¿Qué le deparará su visita a Dog House? Amparo espera para conocer a su nuevo compañero perrunoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Lucia y Ricardo: Un rayo de luz en el proceso Padre e hija llegan de Pontevedra en busca de un perrito y sin ninguna exigencia. “Con que tenga orejas y haga “guau” a mí me vale”, dice la pequeña de la familia. Aunque llegan a Dog House con ilusión, sus vidas sufrieron un golpe tan duro como lo es la vida misma. “Por desgracia falleció mi hija mayor”, lamenta Ricardo. Y Lucía añade: “En aquel momento, los perritos fueron mi gran apoyo”. Ahora, la familia espera encontrar algo de consuelo y esperanza en la adopción de un perrito. “Creemos que adoptar va a ser un rayo de luz o un granito más dentro del proceso”, dice Lucía. Ahora, el staff del albergue debe encontrar un perrete dispuesta a vivir la vida junto a esta maravillosa familia. Lucía y Ricardo llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Chiqui, Emma y Alex: Donde caben tres, caben cuatro Recién llegadas de Barcelona, Chiqui y sus sobrinas Emma y Álex aterrizan en Dog House. “Yo quería un perrito, pero a mí no me dejan tenerlo y mi tía me dijo que si ella adoptaba, lo compartiríamos”, explica la pequeña Emma. Juntas esperan poder dar un bonito hogar a un perrete, aunque tienen dos peticiones: que no sea demasiado grande y tampoco demasiado mayor. ¿Encontrará el equipo de Dog House un perrete para esta familia? Chiqui y sus sobrinas llegan a 'Dog House' llenas de ilusiónYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Sandra y Verónica: Todo a cambio de nada Sandra y Verónica llegan a Dog House acompañadas de un peludo de cuatro patas. Él es Trasto, un perrito que ha tenido muchos problemas y que ha necesitado mucha atención ya que tenía comportamientos muy agresivos. “No es un perro malo, es un perro con problemas”, explica Verónica. Con el único objetivo de salvar la vida de un perrito sin oportunidades, y de forma totalmente altruista, esta familia desea acoger a un perro invisible. Uno de esos peludos que llevan años esperando a salir de un chenil y encontrar una familia donde sentirse queridos. Esta vez, el staff tendrá que elegir entre los muchos perretes que están deseando encontrar una familia. ¿Qué perrete será el afortunado? Sandra y Verónica llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Cristina, Cristian y su hijo Romeo: En busca de un perro surfero Tres surferos llegan a las puertas del albergue: Cristian, Cristina y su hijo Romeo. Vienen desde Murcia para cumplir el sueño de su pequeño: adoptar un perrito. Y, aunque Romeo está enamorado del perrito Beethoven, viene dispuesto a adoptar un peludo que necesite salir del albergue. “Él quiere un cuatro patitas, que mueva la colita y que le dé muchos lametones. Cualquier perrito le va a gustar”, dice su madre. Además, la familia trae un regalo para el perrete, un elefantito de peluche, que esperan que le guste mucho. “¿Qué te dijimos papá y mamá? Que algún día iba a llegar el día”, le decían Cristian y Cristina a Romeo mientras entran al jardín. Esperemos que Romeo tenga un crush y que su vida junto a un perrete esté a punto de empezar. La familia de Romeo espera para conocer a su nuevo compañero peludoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Alexandra y Mamen: Una nueva oportunidad Decididas a adoptar un perrito, Alexandra y su madre, Mamen, llegan al albergue con mucha ilusión. Ambas saben lo que significa compartir la vida con un perro y están preparadas para comenzar una nueva etapa junto a un nuevo compañero de cuatro patas. “Un perro te protege, te acompaña en todo, te hace sentir muy querido”, cuenta Alexandra. Para ella, además, crecer junto a un animal tiene un valor especial: “Criarse con un perro hace a los niños más empáticos y concienciados con los animales”. Alexandra y Mamen llegan con ilusión a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)