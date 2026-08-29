'Un pequeño cambio' y cómo pasar de 'Las vírgenes suicidas' a una comedia con Jennifer Aniston

A simple vista, poco tienen en común Las vírgenes suicidas y Un pequeño cambio y sin embargo están conectadas. En Un pequeño cambio, Jennifer Aniston interpreta a Kassie, una mujer que decide ser madre soltera con un donante de esperma. A su mejor amigo Wally, interpretado por Jason Bateman, le molesta que no piense en él. Ella sigue adelante con sus planes, pero nada sale como espera. Wally intercede y, siete años después, conoce al hijo de Kassie: precoz, neurótico... Justo como él.

Rodada íntegramente en Nueva York, del Soho a Central Park, Un pequeño cambiose creó alrededor de Jennifer Aniston. Era, según los productores de la película, la actriz ideal para el papel: "Construimos el personaje, su situación y los momentos cómicos y emotivos pensando en ella". Jason Bateman, gran amigo de la actriz, aportó sarcasmo e improvisación a un proyecto que nació, en primera instancia, en la mente de la misma persona que ideó Las vírgenes suicidas.

Las colaboraciones de Jennifer Aniston y Jason Bateman Un pequeño cambio no es la primera vez que Jennifer Aniston y Jason Bateman trabajan juntos y tampoco la última. Lo hicieron ya en 2006, cuatro años antes de que se estrenara Un pequeño cambio: ambos salían en Separados, aunque Jennifer Aniston como protagonista y Jason Bateman como actor de reparto. Tan solo un año después de Un pequeño cambio volvieron a coincidir, en esta ocasión con ambos liderando Cómo acabar con tu jefe, que tuvo su secuela en 2014. La última vez que trabajaron juntos fue en la navideña Fiesta de empresa, hace una década. Jason Bateman y Jennifer Aniston en 'Un pequeño cambio' Su relación no se queda en los platós. Los dos son grandes amigos, tanto que en una entrevista con Vanity Fair Jason Bateman hablaba de la cercanía de Jennifer Aniston con sus dos hijas: "Casi nos hace parecer malos a los padres porque es increíblemente atenta y constante en su curiosidad y calidez".

El niño que brilla en Un pequeño cambio Acompañan a Jennifer Aniston y Jason Bateman en esta comedia Jeff Goldblum, Patrick Wilson y Juliette Lewis. Una de las actuaciones más destacadas es la de Thomas Robinson, quien interpreta en la cinta al hijo del personaje de Jennifer Aniston. Rodó Un pequeño cambio cuando tenía solo seis años y, a pesar de su corta edad, su participación resultó clave en la película. A su química con Jason Bateman quizá contribuyó esa experiencia común. Al igual que Robinson, Jason Bateman fue estrella infantil: empezó a actuar con 10 años y salió de niño en La casa de la pradera, entre otras series. Thomas Robinson y Jason Bateman en 'Un pequeño cambio' El hermano de Thomas Robinson, Bryce, ya había aparecido en Una pareja de tres e Historias de San Valentín cuando Thomas quiso seguir sus pasos. "Si alguna vez no quieren esforzarse ni seguir haciéndolo... Ellos son los que mandan. Es su hobby. Si prefieren corretear por ahí fuera, pues perfecto", decía su madre a Los Angeles Times cuando se estrenó Un pequeño cambio. La última película de Thomas Robinson fue Tomorrowland: El mundo del mañana, en 2015.