De la huelga de 187 costureras de la Ford a catalizar la Ley de Igualdad Salarial en Reino Unido: Así es 'Pago justo'

"Siempre tuve curiosidad por saber qué sienten las personas que hacen historia. ¿Rita, tú me lo dirás cuando termines de hacerlo?" Y vaya que sí lo dijo. Rita O'Grady no existió en la vida real; es una protagonista ficticia. Las que sí existieron e inspiraron la creación de Rita O'Grady fueron Lil Smith y Rose Boland. Sus vivencias y liderazgo al frente de las huelguistas en la Inglaterra de los años sesenta.

La película Pago justo cuenta la historia de Rita O'Grady, la líder de las 187 costureras de las tapicerías de Ford que en 1968 fueron a la huelga porque se las reclasificó como personal no cualificado en la fábrica de Dagenham. La protesta que llevaron a cabo por este motivo se acrecentó cuando comenzaron a reivindicar el mismo salario que sus compañeros hombres. Este hecho desembocó en la paralización de la factoría entera y desveló que su labor sí era imprescindible en la fabricación de coches.

La historia real de estas mujeres fue el primer paso para que Reino Unido aprobara, dos años más tarde, en 1970, la Ley de Igualdad Salarial, el llamado Equal Pay Act. El catalizador directo a muchas mejoras salariales para el sector femenino a nivel mundial.

Pago justo está dirigida por Nigel Cole y protagonizada por Sally Hawkins. La acompañan en el reparto Bob Hoskins, Miranda Richardson, Geraldine James y Rosamund Pike.

Sandie Shaw La eurovisiva cantante de los años sesenta interpreta el tema principal de la película. Curiosamente, Sandie Shaw trabajó de joven, antes de ser famosa, como operadora de tarjetas perforadas en esa misma fábrica de Ford Dagenham.

Pago Justo, el musical La película se convirtió en un musical del West End londinense en 2014. Se representó durante cinco meses en el Adelphi Theatre de Londres. Las letras de las canciones corrieron a cargo de Richard Thomas y la música fue compuesta por David Arnold, famoso por crear las bandas sonoras de algunas películas de James Bond como Casino Royale. Aunque su paso por el West End fue breve, la obra se convirtió en una pieza popular para compañías de teatro locales y estudiantiles en todo Reino Unido debido a su mensaje social y su enérgico repertorio musical.

¿Derechos o privilegios? "Los derechos no son privilegios" dice Rita O'Grady en una de las escenas, "y no se debería tener que luchar por ellos, simplemente tenerlos". Esa es la enseñanza principal de estas mujeres, un mensaje social que no solo ha servido para que la obra se siga representando, sino para darnos cuenta de que sigue vigente hoy en día.