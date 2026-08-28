¡Vive la mejor vuelta al cole con la nueva revista Clan!

¡Prepara la mochila porque la diversión también vuelve a clase! La nueva revista Clan llega cargada de juegos, aventuras, color y un montón de sorpresas para empezar el curso con una sonrisa. Rotuladores de tres puntas, tinta mágica, SuperThings y mucho más te esperan en este nuevo número. ¡Corre a descubrirlo!

¡Pinta, juega y deja volar tu imaginación! ¿Quién ha dicho que volver al cole tiene que ser aburrido? Después de las vacaciones, toca reencontrarse con los amigos, estrenar cuadernos, preparar los lápices y empezar nuevas aventuras. Y para hacer que estos primeros días sean todavía más divertidos, la nueva revista Clan ya está aquí con un montón de contenidos para jugar, pintar y pasarlo en grande. Revista Clan Agosto 2026 - Imagen de la portada Entre sus páginas encontrarás actividades y propuestas para poner a prueba tu imaginación y disfrutar junto a tus personajes favoritos. Porque después de hacer los deberes —¡sí, esos también han vuelto!— siempre viene bien tener preparado un buen plan para desconectar y divertirse. Y si eres de los que podrían pasarse horas dibujando y coloreando, atento al regalo que acompaña a este número. La revista llega con unos sorprendentes rotuladores de tres puntas. Sí, has leído bien: ¡tres puntas! Con ellos podrás dar rienda suelta a tu creatividad y conseguir efectos de lo más originales en tus dibujos. Revista Clan Agosto 2026 - Imagen de los rotuladores de regalo Pero todavía hay más. Entre los rotuladores encontrarás uno con tintas mágicas que cambian de color. ¿Magia? ¿Un truco secreto? Lo mejor será probarlo y descubrir qué sucede. Una cosa está clara: tus dibujos pueden convertirse en toda una sorpresa. Revista Clan Agosto 2026 - Imagen de un niño con los rotuladores de regalo Así que prepara tus folios, piensa en tu próxima obra maestra y… ¡a pintar!