¡Vive la mejor vuelta al cole con la nueva revista Clan!
¡Prepara la mochila porque la diversión también vuelve a clase! La nueva revista Clan llega cargada de juegos, aventuras, color y un montón de sorpresas para empezar el curso con una sonrisa
¡Prepara la mochila porque la diversión también vuelve a clase! La nueva revista Clan llega cargada de juegos, aventuras, color y un montón de sorpresas para empezar el curso con una sonrisa. Rotuladores de tres puntas, tinta mágica, SuperThings y mucho más te esperan en este nuevo número. ¡Corre a descubrirlo!
¡Pinta, juega y deja volar tu imaginación!
¿Quién ha dicho que volver al cole tiene que ser aburrido? Después de las vacaciones, toca reencontrarse con los amigos, estrenar cuadernos, preparar los lápices y empezar nuevas aventuras. Y para hacer que estos primeros días sean todavía más divertidos, la nueva revista Clan ya está aquí con un montón de contenidos para jugar, pintar y pasarlo en grande.
Entre sus páginas encontrarás actividades y propuestas para poner a prueba tu imaginación y disfrutar junto a tus personajes favoritos. Porque después de hacer los deberes —¡sí, esos también han vuelto!— siempre viene bien tener preparado un buen plan para desconectar y divertirse.
Y si eres de los que podrían pasarse horas dibujando y coloreando, atento al regalo que acompaña a este número. La revista llega con unos sorprendentes rotuladores de tres puntas. Sí, has leído bien: ¡tres puntas! Con ellos podrás dar rienda suelta a tu creatividad y conseguir efectos de lo más originales en tus dibujos.
Pero todavía hay más. Entre los rotuladores encontrarás uno con tintas mágicas que cambian de color. ¿Magia? ¿Un truco secreto? Lo mejor será probarlo y descubrir qué sucede. Una cosa está clara: tus dibujos pueden convertirse en toda una sorpresa.
Así que prepara tus folios, piensa en tu próxima obra maestra y… ¡a pintar!
¡Sorpresa! Los SuperThings también vuelven
Los aficionados a los SuperThings también tienen una cita imprescindible con la nueva revista Clan, porque este número llega con más regalos sorpresa.
Con la revista podrás conseguir una figura sorpresa de SuperThings. ¿Cuál te tocará? Esa es precisamente la parte más emocionante: habrá que abrirla para descubrir qué personaje se suma a tu colección.
Además, podrás consultar un checklist de la nueva película para conocer a sus protagonistas y llevar la cuenta de los personajes que ya tienes y de los que todavía te faltan. Una misión perfecta para auténticos expertos en el universo SuperThings.
¿Creías que eso era todo? ¡Pues todavía queda otra sorpresa! La revista incluye también uno de los sobres sorpresa preparados para este número. Abrirlo será toda una aventura porque, hasta que no lo hagas, no sabrás qué te ha tocado.
Entre pinturas mágicas, figuras, sobres sorpresa, juegos y nuevas aventuras, septiembre empieza con diversión por todas partes. Una forma genial de hacer más llevadera la despedida de las vacaciones y comenzar el nuevo curso con ganas de crear, jugar y compartir buenos momentos.
Así que ya sabes: haz un hueco entre los libros, los estuches y los cuadernos porque tus amigos de Clan también quieren acompañarte en esta vuelta a clase. ¡Ah! Y no te olvides inmortalizar el momento con el Photocall del curso 2026-27 que encontrarás en el cartón del pack de tu revista Clan. ¡Sonríe y guarda tu mejor foto de este curso!
La nueva revista Clan ya está a la venta. ¡Empieza el curso pintando, jugando y viviendo nuevas aventuras!