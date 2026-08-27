Zuckerberg pagará 17.000 millones dólares Podcast explica adicción pantallas

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con 52 fiscales de Estados Unidos para resolver las demandas de 29 estados y otros territorios de este país que le acusaban de crear adicción entre los menores de edad a través de sus redes sociales. En el juicio, se debía analizar los efectos en la salud mentalde niños y adolescentes de la navegación sin límite por publicaciones, el envío de notificaciones, las recomendaciones de contenido y otras posibilidades que ofrecen Facebook, Instagram y plataformas similares. Meta siempre ha negado que el diseño de sus productos buscase de forma intencionada generar adicción en los menores, aunque el hecho de haber aceptado este acuerdo, sugiere que consideraba las acusaciones bien argumentadas y que temía perder las demandas (que no serán las últimas).

Además del pago de 16.680 millones de dólares, el gigante tecnológico se compromete a mejorar la verificación de edad (no podrán acceder niños de 13 años o menos) y a reforzar la protección de los adolescentes menores de 18, que verán limitado el uso de redes sociales a dos horas diarias, tendrán bloqueadas las notificaciones en horario escolar y nocturno y no podrán navegar por ellas entre las 00:00 y las 06:00.

En cierto modo, el pacto parece asumir que pantallas y redes sociales SÍ tienen un efecto negativo en el bienestar de niños y adolescentes. De hecho, Xaviera Torres ya dedicó un capítulo especial de Sapiensantes a explicar esta adicción.

Sapiensantes Sapiensantes – T3 – e10. ¿Por qué nos gustan tanto las pantallas? rne audio

Los niños tienen a los adultos como espejo en el que mirarse en casa, por la calle, en el transporte público. Casi en cualquier circunstancia, es difícil que no estén rodeados de mayores ensimismados en sus smartphones. En el podcast, SE preguntan por qué, si sus mayores los usan tanto, ellos no pueden hacer lo mismo. y para explicarles las consecuencias, Xaviera Torres les hace otra pregunta: "¿Viajarías solo a Nueva York sin tus padres?".

La ciudad puede ser fascinante; se pueden descubrir rincones preciosos; conocer todo tipo de personas… Ahora bien, también puedes caer en lugares peligrosos o que te despierten inseguridad y miedo, advierte Xaviera. y Este símil sirve para explicar muy bien lo que le puede pasar a un niño expuesto a las pantallas por largo tiempo y sin control parental.

¡Más dopamina! ¡Más dopamina! Según la experta, LA clave de quedarnos enganchados y atrapados en contenidos muchas veces repetitivos y vacíos está ¡en el bombardeo de dopamina! Algo que afecta a niños y mayores. Las plataformas y redes sociales a nuestro alcance inmediato secuestran nuestro tiempo y agotan nuestra atención con la dopamina que nos generan, fruto de la promesa de lograr una recompensa (Y luego otra, y otra y otra). Ese secuestro que cansa a nuestro cerebro entorpece sus capacidades de concentración y de atención. Por eso ahora nos cuesta más que antes (del uso de Smartphones) leer un texto largo, insistir en una tarea que no nos sale o concentrarnos para hacer un cálculo mental.