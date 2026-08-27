Guía para no perderse el eclipse lunar parcial en España

Hace apenas quince días, el 12 de agosto, vivimos el mágico momento de un eclipse solar total. Ahora, la astronomía nos vuelve a reunir para mirar al cielo para disfrutar de un eclipse de Luna parcial que será visible desde toda España.

¿Qué ocurrirá en el cielo? A diferencia del eclipse de Sol, donde la Luna se interpuso entre el astro rey y nuestro planeta, esta noche los papeles se invierten: será la Tierra la que se sitúe entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra directamente sobre nuestro satélite. Aunque el eclipse será parcial y no total, gran parte de la superficie lunar se adentrará en la zona de sombra más oscura.

Horarios y qué veremos La Luna comenzará a ocultarse a las 4:34 de la madrugada, hora penínsular. El momento cumbre llegará a las 6:12 de la madrugada, instante en el que el 96% de la superficie lunar estará cubierta. En lo que dura este momento, la Luna tomará unos tonos rojizos o anaranjados. Este asombroso efecto ocurre porque la atmósfera de la Tierra filtra y desvía una parte de la luz del Sol. Tras este momento, la Luna reaparecerá de forma progresiva hasta la llegada del amanecer.

¿Dónde se verá mejor? Para disfrutar del espectáculo es indispensable que el cielo esté despejado. No todas las regiones tendrán la misma suerte esta noche. La franja central de la Península, Extremadura y el oeste de Andalucía serán las zonas privilegiadas con las mejores condiciones de cielo despejado. Por otro lado, cerca del Mediterráneo, donde quedan restos del frente que ha cruzado hoy, así como en Galicia y en el oeste de Castilla y León, por la llegada de un nuevo frente nuboso, tendrán una visibilidad complicada. En Canarias se espera cierta nubosidad, aunque será menos abundante en el sur de las islas.