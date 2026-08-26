Redescubriendo a Dolly Parton, diva, reina del 'country' y rockstar: hasta siempre

El mundo es menos luminoso sin Dolly Parton. Su muerte, este 25 de agosto, deja huerfanos a los amantes del country y de la música. Con más de mil canciones escritas y más de cien millones de discos vendidos, la conocida como la reina del country trascendió al género, hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Modelo feminista a seguir, una empresaria filantrópica, una estrella accesible y, para muchos, un icono queer. Considerada una leyenda por estrellas del pop como Taylor Swift y Miley Cyrus, su fallecimiento nos lleva a redescubrir a Dolly a través de su vida, su música y, sobre todo, sus letras, en algunos de los programas de RNE que le han dedicado un homenaje a la artista, comenzando con el de Manolo Fernández, el gran experto en música americana de esta casa:

Sin rodeos Sin rodeos - Ha muerto Dolly Parton, la dama del country con chaqueta de retales - 26/08/26 rne audio

Una compositora en tiempo récord

Son sus dos canciones más famosas y Dolly las compuso en 24 horas: 'I will always love you' y 'Jolene', descubre los dos de los títulos mas conocidos de su fabulosa carrera.

Rebobinando Rebobinando - Dolly Parton, 'Jolene' - 04/04/23 rne audio

Un recorrido por sus 'hits', con Leyre Guerrero

Más allá del 'I will always love you' y 'Jolene', la directora de Na, na, na repasa sus carrera musical: canciones como 'Coat of many colors', de 1971, oda a un abrigo que su madre confeccionó para ella o '9 to 5', otro de sus grandes temas.

El ojo crítico El ojo crítico - Leyre Guerrero, Dolly Parton y el country Escuchar audio

Escuela de divas: Dolly Parton

Sara Calvo continúa con sus tips para convertirnos en reinas y reyes del divismo. Rubia, imponente y con una dulce voz, nuestro ejemplo a imitar en este 'Escuela de divas' es Dolly Parton.

El gallo que no cesa El gallo que no cesa - Escuela de divas: Dolly Parton Escuchar audio

Una biografía musical de la reina del country

La avasalladora personalidad de Dolly Parton es el principal argumento del libro “Dolly Parton. Un retrato americano” (RBA), escrito por la corresponsal en Bruselas de La Vanguardia Beatriz Navarro. La propia autora nos ha contado los pormenores de esta biografía, que acerca al público hispanoparlante a la gran estrella country.

Que parezca un accidente Que parezca un accidente - La biografía de Dolly Parton + Burnin' Percebes - 21/11/23 rne audio

Dolly Parton se convierte en Rockstar, por Manolo Fernández

El periodista Manolo Fernández habla de la polémica cuando la artisyta entró a formar parte del Salón de la Fama de Rock & Roll. Dejando claro que no tiene que demostrar nada y goza del reconocimiento de todos, ha contado con los más grandes nombres de la escena.

Sin rodeos Sin Rodeos - Dolly Parton se convierte en Rockstar - 21/11/23 rne audio

Dolly en el cine y en musical

La cantante Dolly Parton compuso las canciones de la versión escénica de Nine to five, película de los ochenta que en España se tituló: Cómo eliminar a su jefe. Tras una fría acogida en Broadway en 2009, el musical terminó triunfando en la producción presentada en el Savoy Theatre de Londres. Esta es su historia.

El musical El musical - Dolly Parton' s 9 to 5 - 5/05/19 rne audio

Una extensa carrera con increíbles episodios

Este 25 agosto ha muerto en Nashville, Dolly Parton, nacida a la sombra de sus adoradas Smokey mountains, icono del country e imbatible compositora, cantante, actriz y filántropa. Seis décadas de carrera permiten una lista interminable de canciones propias y las más diversas aventuras por los inimaginables estilos de la música popular. Con una acusada imagen externa y unas irrenunciables convicciones internas, Dolly Parton ha marcado el pulso del country y mucho más.