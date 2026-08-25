¿Cuál es tu perro favorito del episodio 6 de 'Dog House'?

Avanza el verano y Dog House continúa en su labor de encontrar la familia adecuada para cada perro y el perro idóneo para cada familia. El episodio seis nos presenta a Ribera, Bimbo, Uro, Carol, Maya y Chechu.

En el caso de este último, un perro macho, de pelo negro y tamaño grande, su adopción entraña una triple dificultad, pertenece a los llamados "perros invisibles", grandes, oscuros... los grandes olvidados en las adopciones. Sin embargo, no hay adopción que se le resista al equipo de Dog House, están especializados en segundas oportunidades, un nuevo comienzo que puede ser el inicio de algo muy grande.

Además hemos conocido una muestra del trabajo que realiza la asociación Héroes de cuatro patas, encargada de dar en adopción a los perros que se van jubilando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uro ha sido uno de estos jubilados de la Guardia Civil, no porque sea muy mayor, sino porque su entusiasmo por el juego imposibilitaba la labor que debía desempeñar, la detección de explosivos.

Con todos ellos hemos aprendido de qué color es el amor incondicional, un color que se contagia y entusiasma a quien lo ve.