De la novela de Fernando Aramburu a la película de Jaime Chavarri: la historia de 'La manzana de oro'

Un reparto excelente, una película complicada, un reparto coral, una historia alocada y un intenso rodaje en el Pazo de Bentraces, Ourense marcan la película La manzana de oro, con la que Jaime Chávarri regresó al cine y cerró una inesperada trilogía. Desde el estreno de Camarón, allá por 2005, Chávarri estuvo centrado en otras facetas de su vida, como la enseñanza y en 2022 volvió a rodar, 18 años después del último golpe de claqueta.

Para firmar y filmar su esperado regreso, Chávarri contó con un reparto coral encabezado por Sergi López, Marta Nieto, Adrián Lastra, Roberto Enríquez, Vicky Peña, Ginés García Millán, Paca Gabaldón, Carla Campra, Javier Climent y Celso Bugallo. Distintas generaciones de actores y actrices para interpretar a distintas generaciones de poetas: el grupo que Chávarri encierra un fin de semana en un espacio del que no pueden salir, "como ocurría en El ángel exterminador", decía el director en RNE.

Argumento de La manzana de oro La llegada de un invitado que nadie esperaba desestabiliza unas jornadas poéticas que reúnen a escritores de distintas generaciones y tendencias, una cita que se celebra cada año durante un fin de semana con los poetas encerrados en un convento. Mientras escriben, recitan y se vigilan, persiguiendo un premio dorado, se producen cosas como una sospecha de plagio, la batalla por la presencia en una futura antología, la irreverencia de un rapero, el cumpleaños de un poeta centenario, unas setas venenosas, los imprevistos cruces sexuales y el despertar de amores tardíos. Tras el triunfo insospechado de una nueva estrella femenina de la poesía contemporánea se producirá una noche tormentosa. Vicky Peña y Sergi López con Marta NietoRTVE

La trilogía poética No es la primera vez que el director aborda el género de la poesía en su cine, pues antes rodó El desencanto y A un Dios desconocido. «He acabado haciendo una trilogía sobre la poesía que nunca pensé hacer. La literatura me gusta más que el cine, si yo hubiera decidido mi vocación en vez de seguirla, me hubiese gustado ser escritor. La lectura y la literatura siempre han ido unidas a mi carrera. Me interesaba mostrar tres generaciones de poetas. En la novela me faltaba mi generación», decía el director en una entrevista con la Academia de Cine. Escena de 'La manzana de oro'RTVE

El guion de José Ángel Esteban El proyecto de la película le llegó a través del guionista José Ángel Esteban, con quien había trabajado en Besos para todos, y aceptó enseguida. Juntos construyeron el texto de La manzana de oro y se permitieron algunas licencias con respecto a la novela. Para empezar, se inventaron personajes como el de Manolita, interpretada por Vicky Peña, y el del rapero, que hace Abelo Valis. Además, se amplió generosamente el personaje de Juanjo Changa, que hace Sergi López, un poeta de éxito y alcoholizado que ha dejado de escribir por falta de inspiración: Changa es un secundario de Aramburu convertido en protagonista de Chávarri. Otra de las grandes alegrías de Chávarri fue contar con el director de fotografía Kiko de la Rica y con la directora de montaje Teresa Font.