El 1992, Ràdio 4 es va convertir en La Ràdio Olímpica
- Durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, Ràdio 4 es va transformar en La Ràdio Olímpica, i oferia 24 hores de programació en 12 idiomes
- Ràdio 4 fa 50 anys: així va néixer la primera ràdio pública en català
L'estiu de 1992, Barcelona es preparava per acollir els Jocs Olímpics i Ràdio 4 va assumir un repte excepcional: convertir-se en La Ràdio Olímpica, una emissora pensada per informar esportistes, periodistes, visitants i ciutadans sobre tot el que passaba a Barcelona durant els Jocs.
L'experiència va començar el 29 de juny de 1992 i es va allargar fins el 14 d'agost. A partir del 15 de juliol, coincidint amb la recta final abans de la inauguració, tota la programació va quedar centrada en els Jocs Olímpics.
Una ràdio a servei dels Jocs
La Ràdio Olímpica emetia 24 hores al dia i tenia com a eixos principals la informació olímpica, l'actualitat internacional i serveis pràctics. Els blocs informatius incorporaven també informació meteorològica, trànsit, agenda cultural i altres continguts útils per als visitants.
La seva vocació internacional es reflectia especialment en les llengües. De la mitjanit fins les 23 h, cada quinze minuts, s’oferien espais en català, anglès, castellà i francès. I entre les 23 h i la mitjanit, cada cinc minuts, s’emetien butlletins en dotze idiomes: català, anglès, castellà, francès, italià, àrab, alemany, rus, xinès, japonès, portuguès i grec.
No era només una emissora per als barcelonins. La Ràdio Olímpica es podria escoltar per freqüència modulada a tot Catalunya i també a les subseus olímpiques de València i Saragossa.
Una xarxa internacional
Per afrontar el projecte, Ràdio 4 no va treballar sola. La producció dels continuts va comptar amb la participació de professionals de Radio Exterior de España, la BBC i Radio France, entre d'altres col·laboracions.
Ràdio 4 posava al servei de l'esdeveniment olímpic la seva experiència i els seus professionals, però també incorporava una dimensió internacional que anava més enllà de la seva tradicional funció com a emissora en català de RNE.
El final dels Jocs, però no de Ràdio 4
Quan la capital catalana va apagar la flama olímpica, també ho va fer La Ràdio Olímpica. Però Ràdio 4 va continuar emetent, malgrat els rumors sobre el futur de l’emissora.
Un any abans havia cessat la xarxa estatal de Radio4, amb dues excepcions: Sevilla, que es va mantenir per cobrir l’Expo’92, i Barcelona, pels Jocs Olímpics. Un cop acabats, estava previst que ambdues tanquessin. Sevilla ho va fer, però Barcelona va continuar.
Els Jocs havien demostrat que una ràdio pública podia adaptar-se a un esdeveniment internacional sense perdre la seva capacitat de servei. L’experiència va ser reconeguda amb el Premi Ciutat de Barcelona i va permetre a Ràdio 4 superar una nova amenaça de tancament. La primera emissora pública íntegrament en català havia trobat en els Jocs Olímpics una nova oportunitat per demostrar la seva utilitat i assegurar la seva continuïtat.