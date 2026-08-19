Sergio Peris-Mencheta: "Me costaba mucho ponerme delante de un espejo, era un rechazo casi patológico"

Cuando Sergio Peris-Mencheta habla del teatro confiesa que el amor fue primero que la pasión. Lo reconoce poniéndose Frente al Espejo, en la charla que mantiene junto a Yolanda Pintor en el último episodio de este viaje sonoro que cierra su temporada con el amor como emoción central. El actor y dramaturgo echa la vista atrás para recordar que fue así, con un romance, enamorado de una chica de su instituto que se apuntó a interpretación, como él descubrió su gran vocación profesional. Por amor y sin quererlo.

Aquella decisión adolescente, aparentemente casual, terminó revelándole el lugar en el que podía ser verdaderamente él mismo. “Me descubrí libre. Todo era posible encima de un escenario”, recuerda en este podcast, en el que repasa algunos de los grandes amores y pasiones que han marcado su vida. "Me di cuenta de la capacidad que tenía la escena de quitarme máscaras y hacer que apareciese algo que creo que es muy genuino en mí y que, a priori, no había heredado de nadie”, añade.

Ponerse en la piel de otros, le dio libertad, pero muchas veces, fue un escudo en el que guarecerse de sus miedos. “Me costaba mucho ponerme delante de un espejo”. Peris-Mencheta reconoce que durante años sintió un rechazo profundo hacia su propia imagen. “Era algo casi patológico: no me miraba al salir de la ducha, ni en el reflejo de los escaparates, ni en las películas o series en las que salía”, confiesa en Frente al espejo.

Frente al espejo Frente al espejo - Una historia de amor con Sergio Peris-Mencheta rne audio

Hace cerca de dos años, tras someterse a un trasplante de médula, comenzó lo que él denomina su "nueva vida". En diciembre de 2024 anunció que la enfermedad había desaparecido. Fue, entonces, cuando cambió la mirada sobre sí mismo, y el amor a su imagen cambió también. "Comencé a mirarme más, por fuera y también por dentro”. Fue un paso de la enfermedad, que define como "antítesis del amor", al amor por la vida y por sí mismo, que también ha extraído una nueva forma de afrontar la existencia. “Cuando atraviesas esa sombra, cuando estás en esa humedad terrosa, como la llamo yo, puede germinar una flor diferente”, reflexiona. “No se lo recomiendo a nadie, porque le ves las orejas al lobo, pero también me ha traído el regalo de la vida: aprovechar cada momento y agradecer cada minuto”.