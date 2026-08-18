Vota por tu perro favorito del quinto programa de 'Dog House'

El quinto capítulo de la segunda temporada de Dog Housenos presenta a Polilla, Chili, Cucu, Mollete, Ivy y Lulú. Seis perritos que buscan hogar tras su paso por el albergue. Algunos fueron encontrados vagando por la calle, otros abandonados en un área de servicio o incluso, como le pasó a Polilla, fueron confundidos con una rata en una casa en ruinas. Para revertir esta situación, Chenoa y el resto del equipo del programa ayudan a que una familia encuentre a su perro y un perro encuentre a su familia. Al refugio llegan seis dispuestas a abrirles su corazón y darles una vida llena de atenciones y amor.

En este episodio hemos aprendido que la huella dactilar de nuestros peludos no está en sus patas, sino en sus hocicos; cada uno de ellos tiene surcos y líneas únicos. Además, hemos visto el encuentro entre Polilla y el cascarrabias de Milo que unidos cambiarán sus vidas para siempre, y el temor extremo de Lulú hasta por el viento. Estas son algunas de las historias que más nos han tocado el corazoncito en este episodio 5 de Dog House, pero seguro que tú también tienes una que te enternece por encima de las demás o hay un perro que te ha llamado la atención. ¡Vota por él en nuestra encuesta!

La encuesta de la semana pasada estuvo clara, la favorita fue Amira con un 30,91% de los votos. En segundo lugar quedó Tarta con un 19,19% de apoyo. Si tienes ya un favorito, participa en la encuesta de este quinto episodio de la segunda temporada de Dog House.

Y si aún estás indeciso, puedes disfrutar de nuevo de estos seis perritos y sus historias; aquí tienes el episodio 5 de la segunda temporada de Dog House.

Estos seis compañeros peludos muestran un amor incondicional y una capacidad increíble de recuperarse y empezar una nueva vida en un nuevo hogar ¡Vota por tu favorito!