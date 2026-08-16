Amanda Seyfried protagoniza 'Sin rastro': un thriller psicológico entre la paranoia y la cruda realidad

Jill es una joven que intenta reconstruir su vida trabajando de camarera tras haber sobrevivido a un traumático suceso: fue torturada y encerrada en un foso en mitad del gigantesco Forest Park a las afueras de su ciudad, Portland (Oregón). En su momento, la policía no encontró ninguna prueba, archivó la investigación y la internó en un psiquiátrico al dudar de su testimonio. Desde entonces, Jill vive obsesionada con su captor, pasa los días revisando informes de personas desaparecidas y acosa a la policía ante cualquier indicio de la desaparición de una mujer. Paralelamente entrena defensa personal e intenta localizar por su cuenta aquella antigua prisión forestal.

Su peor pesadilla se cumple cuando, un día, su hermana desaparece misteriosamente. Jill está convencida de que ha sido secuestrada por el mismo asesino en serie, pero cuando las autoridades se niegan a ayudarla, se ve obligada a actuar por su cuenta para rescatarla y demostrar que no está tan loca como todos creen.

Sin rastro es un psicothriller protagonizado por Amanda Seyfried y dirigido por el brasileño Heitor Dhalia que se fraguó a partir de una única imagen conceptual.

Una imagen dio lugar a mil palabras Una conversación casual entre el productor Chris Salvaterra y el guionista Allison Burnett dio lugar al libreto. Burnett escribió el guion de la película a partir de la imagen que Salvaterra le trasladó y que representaba a una chica encerrada en un agujero en un bosque.

La paranoia de Amanda El ambiente sombrío, gris y opresivo es uno de los pilares fundamentales de Sin rastro. Una herramienta narrativa que transmite el aislamiento y la paranoia de Jill. Los tonos industriales, metálicos y apagados de la ciudad generan una sensación constante de frío y desolación y refuerzan la idea de que la protagonista está completamente sola en un lugar hostil. Nadie la escucha, nadie la cree; fiel reflejo de su estado psicológico. Los cielos plomizos y perpetuamente encapotados muestran una luz difusa que elimina la calidez del entorno. Bajo ellos, las calles húmedas duplican el reflejo de las luces creando un contraste visual muy propio del cine neo-noir. Por último, el bosque es sinónimo de peligro, no de vida. Es oscuro y neblinoso. Los árboles gigantescos bloquean la luz del sol y crean una atmósfera de claustrofobia al aire libre. Un laberinto orgánico lleno de secretos y cadáveres enterrados bajo la niebla.