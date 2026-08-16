Agatha Christie, un asesinato y una cláusula imposible: las claves de ‘Mira cómo corren’

La actriz Saoirse Ronan le ha cogido el "gustillo" a los papeles relacionados con la ley. En su adolescencia la vimos protagonizando Hanna, una asesina despiadada que se enfrenta a la agente de la CIA interpretada por Cate Blanchett. Esta vez en Mira cómo corren ella está del lado de la ley.

Todo comienza en el West End de Londres de los años 50, un director de Hollywood quiere llevar al cine una obra de teatro de gran éxito. El productor resulta asesinado y es aquí donde entra en escena la Agente Stalker, una entusiasmada novata que, junto al desencantado inspector Stoppard se hacen cargo del caso y se ven envueltos en una desconcertante historia policíaca dentro del glamuroso y sórdido submundo del cine. Stoppard y Stalker investigan el misterioso homicidio mientras corren grandes peligros.

Acompañan a Saoirse Ronan en el reparto Adrien Brody, Charlie Cooper, David Oyelowo, Harris Dickinson, Reece Shearsmith, Ruth Wilson y Sam Rockwell.

La Ratonera Adrien Brody en 'Mira cómo corren' La trama juega con una cláusula real y verídica del contrato original de la obra de teatro que se quiere adaptar a la gran pantalla, La Ratonera, de Agatha Christie: los derechos cinematográficos se vendieron en 1956 con la condición de que no se podía realizar una versión cinematográfica de esta representación hasta que hubieran pasado seis meses desde la clausura de la función. Como nunca ha dejado de representarse en Londres, la película real jamás ha podido filmarse. De hecho, sólo se vio interrumpida por la pandemia en 2020. El director de Mira como corren, Tom George juega con este callejón sin salida legal.

¿Homenaje o parodia a Agatha Christie? El nombre del inspector de policía interpretado por Sam Rockwell, Tom Stoppard, no fue elegido al azar. Es un homenaje directo al célebre dramaturgo británico que escribió The Real Inspector Hound (1968), una famosa obra de teatro satírica que precisamente parodiaba los clichés de las historias de misterio y los asesinatos al estilo de Agatha Christie. En cuanto a esto, los seguidores de la escritora reconocerán inmediatamente la misma estructura que Christie utilizaba, un grupo de sospechosos en un espacio cerrado, en este caso aislados en un teatro, todos tienen un secreto, un motivo oculto para el asesinato, es decir un móvil, y una coartada dudosa. Y la revelación final, la clásica escena donde el detective reúne a todos los sospechosos en una habitación para desvelar la identidad del asesino. Pero hay un homenaje más a la escritora, Agatha Christie aparece como personaje, está en Winterbrook House, su casa de campo, preparando venenos en la cocina (un guiño a su pasado como enfermera y su obsesión con los venenos en sus libros) y lidiando con su marido, el arqueólogo Max Mallowan. Todos estos guiños combinan con que es una paradoja, una comedia de misterio y una sátira a las comedias de misterio. En cualquier caso una cosa es cierta, MIra cómo corren no deja indiferente a nadie.