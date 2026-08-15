'Pídeme lo que quieras': la adaptación del best seller de Megan Maxwell llega gratis a RTVE

Pídeme lo que quieras lleva a la gran pantalla una historia de amor que nace de un encuentro inesperado y se adentra en el terreno de la pasión, el deseo y la libertad sexual. La película, ya disponible en RTVE Play, sigue los pasos de Judith, una joven ejecutiva de cuentas que aspira a un ascenso y que ve cómo su vida da un giro cuando conoce a Eric Zimmerman, el nuevo propietario de la empresa. Entre ambos surge una atracción difícil de ignorar que pronto dará paso a una relación tan intensa como compleja, marcada por el erotismo, el drama y los sentimientos.

Dirigida por Lucía Alemany y protagonizada por Gabriela Andrada y Mario Ermito, Pídeme lo que quieras adapta el exitoso best seller de Megan Maxwell, una autora que ha conquistado a una amplia legión de lectores con sus historias de fantasía romántica, pasión y exploración de la libertad sexual.

Somos cine Somos Cine - Pídeme lo que quieras Judith Flores es una chica normal, pero su vida cambia radicalmente el día que conoce a Eric Zimmerman. Esta relación dinamita su vida rtve play

Deseo, poder y consentimiento Judith Flores tiene una vida aparentemente tranquila, un trabajo que le apasiona y una relación muy cercana con su familia. Hasta que aparece Eric, que tras perder a su padre se convierte en propietario de la empresa en la que trabaja Judith. Él es frío, distante y con una manera de entender las relaciones muy diferente a lo habitual. El encuentro entre ambos da paso a una relación intensa que hará que la vida de la protagonista se ponga patas arriba. Así comienza Pídeme lo que quieras, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Megan Maxwell.

De las librerías a la gran pantalla La historia de Judith y Eric ya era un fenómeno antes de llegar al cine. La primera novela ha vendido más de dos millones de ejemplares y forma parte de una saga que supera los seis millones de copias vendidas en España y Latinoamérica. El universo creado por Maxwell no se quedó en una única novela. La relación entre sus protagonistas continúa en entregas como Pídeme lo que quieras, ahora y siempre o Pídeme lo que quieras o déjame. La autora complementa la historia con Yo soy Eric Zimmerman Vol. I y Vol. II, contadas desde el punto de vista del empresario.

Gabriela Andrada en La Revuelta La actriz también llevó la película hasta La Revuelta. Allí acudió acompañada por Megan Maxwell para hablar de la adaptación y del personaje al que da vida en la gran pantalla. La visita sirvió para conocer algunos detalles del rodaje y para hablar de las escenas más íntimas de la película: "se ve mucha chicha, principalmente la mía". Pero no todo quedó ahí, sino que la actriz hizo a Broncano uno de los regalos "más locos que se han hecho": una llamativa frase bordada en un marco ,“Pídeme lo que quieras, Broncano”, junto a una prótesis capilar de pelo humano cosido sobre tul que se utilizó en la película. La Revuelta La Revuelta - Rels B, Gabriela Andrada y Megan Maxwell La Revuelta de David Broncano recibe las visitas del artista español más escuchado, Rels B, la actriz Gabriela Andrada y la escritora Megan Maxwell rtve play