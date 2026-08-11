¿Cuál es tu perro favorito del episodio 4 de 'Dog House'?

Llegamos al Ecuador de la segunda temporada de Dog House. El cuarto episodio nos trae a Amelio, Manchega, Dora, Amira, Tarta y Terry, seis perritos en busca de hogar.

Por este motivo, Chenoa recibe en el refugio a seis familias llenas de ilusión. Una nueva oportunidad de una vida mejor para los seis protagonistas.

El efecto terapéutico de los animales es un hecho, como el dato de que en España hay aproximadamente 1590 protectoras que recogen 173.000 perros cada año. Nuestros seis amigos peludos llegaron a uno de estos refugios en pésimas condiciones. Algunos deambulaban perdidos, otros fueron abandonados en la calle, en el campo o en una jaula donde convivían con sus propios excrementos. Incluso alguno fue rescatado de un contenedor de basura.

Sus historias marcan el primer encuentro con sus posibles nuevas familias. Tras superar el miedo, el nerviosismo y la desconfianza, su nobleza les hace dar y darse rápidamente una nueva oportunidad.