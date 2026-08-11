Guillermo Francella protagoniza 'La extorsión': chantaje, contrabando y mafia despegan en este thriller

El chantaje a un piloto a punto de jubilarse se convierte en las manos del director argentino Martino Zaidelis en un uno de los thrillers de intriga más taquilleros del cine rioplatense reciente.

El veterano Guillermo Francella es el comandante Alejandro Petrossián, un experimentado piloto comercial de aviones a punto de jubilarse que esconde un grave secreto médico. Cuando los agentes del Servicio de Inteligencia de su país lo descubren, comienzan a chantajearlo. Petrossián se ve obligado a colaborar para evitar ser sancionado y perder su carrera. Debe transportar unas misteriosas valijas en sus vuelos comerciales de Buenos Aires a Madrid. Rápidamente, se ve sumergido en una peligrosa red. Intriga, corrupción y espionaje ponen en riesgo su propia vida y la de sus seres queridos. En el reparto acompañan a Francella, Pablo Rago, Andrea Frigerio, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka, Mónica Villa y Guillermo Arengo.

Un avión de verdad La producción alquiló un Airbus 330-200 real para rodar las escenas del interior del vuelo transatlántico, lo que requirió estrictos protocolos y la presencia de personal técnico de la aerolínea para asegurar la aeronave. Esto también dio lugar a que el set de rodaje se hiciera en el aeropuerto. El equipo se vio sometido a revisiones diarias con perros rastreadores y escáneres, además de coordinar los planos entre el movimiento real de pasajeros en la zona de preembarque. La otra parte de la escenografía, como las oficinas subterráneas del Servicio de Inteligencia o los despachos privados de los pilotos se construyeron desde cero en sets de filmación para lograr un manejo perfecto de la iluminación claustrofóbica que requería el thriller.

Once versiones El proyecto nació originalmente en 2016. El guionista Emanuel Diez, escribió la trama inspirándose en anécdotas que le contó su padre. Sin embargo, pasó un proceso de correcciones y maduración que duró años. El libreto definitivo de la película fue la versión número 11 del guion, en la que el propio Guillermo Francella aportó ideas. Finalmente, La extorsión se estrenó en 2023. A pesar de ser un thriller, equilibra el drama con un humor que se utiliza de manera prudente para aliviar los momentos tensos sin restar importancia a la seriedad general de la historia. La cinta nos mete en el libre albedrío de un hombre corriente con el que el espectador comparte la incertidumbre de saber quienes son los buenos y quienes los malos.