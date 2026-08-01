Richard Gere y Jennifer Lopez, muy amarraditos en ¿Bailamos?, en la que robaron las joyas de Susan Sarandon

John Clark es un abogado que vive en Chicago, tiene dos hijos adolescentes y lleva dos décadas casado con su mujer Beverly. A pesar de que adora a su familia, la rutina diaria hace que se sienta, en muchos momentos, insatisfecho y aburrido con su vida. Cada noche, cuando coge el tren para volver a casa se da cuenta de que una mujer joven mira siempre desde la ventana de una academia de baile llamada Miss Mitzi. Este estudio está especializado en bailes de salón, y una día, John Clark se arma de valor y decide entrar para conocer a la joven con aire misterioso. A partir de ahí su vida dará un vuelco.

A grandes rasgos, este es el argumento de ¿Bailamos? (Shall we dance?, en inglés), la película protagonizada por Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon y Stanley Tucci y que está dirigida por Peter Chelsom. John Clark, papel que protagoniza Richard Gere, entra a ciegas en la academia de baile y pronto descubre que esta nueva afición que ha surgido de la nada ha cambiado su carácter, le hace feliz. "Empecé a bailar y sentí que me gustaba. Me hacía feliz", le dice John a su mujer, a Beverly, papel que interpreta magistralmente Susan Sarandon.

John se entera de que la joven que mira cada día por la ventana se llama Paulina, personaje al que da vida Jennifer Lopez, y que es instructora en la academia de baile y una exbailarina profesional. En el estudio de Miss Mitzi, John Clark conoce a varios compañeros de clase que se convierten en sus nuevos amigos y con los que consigue conectar de una manera profunda. Mientras su pasión por el baile crece, su mujer Beverly está desconcertada y convencida de que su marido está teniendo una aventura. ¿Bailamos? se estrenó en 2004, y es un remake de la exitosa película japonesa de 1996, del mismo nombre (Sharu wi Dansu?).

'¿Bailamos?'

Se pensó en Tom Hanks Richard Gere interpreta al abogado John Clark en ¿Bailamos?, pero no fue la primera opción. En un primer momento se pensó en Tom Hanks, acompañado del director Jon Turteltaub que cuenta con otras películas como Mientras dormías o The Kid. Los retrasos en la preproducción de la película y en los acuerdos de distribución hicieron que se produjeran desajustes en la agenda de Tom Hanks, y que finalmente no pudiera protagonizar la cinta. Precisamente, para este papel, Richard Gere se preparó a conciencia con el legendario coreógrafo australiano John O'Connell. Durante cuatro meses, tres horas al día, estuvo tomando clases de baile para llegar en plena forma al rodaje de la película. Por su parte, Jennifer Lopez no necesitó formación adicional para esta cinta ya que la actriz comenzó su carrera profesional como bailarina, así que experiencia sobre la pista de baile tenía de sobra. Así lo ha reconocido Peter Chelsom, el director de la película, a BBC News: "Jennifer es una gran bailarina, pero aun así tuvo que trabajar mucho. Practicaba el vals durante una hora y le dolían lugares que nunca supo que tenía. Richard, que no está formado en danza, hizo tres horas todos los días durante cuatro meses". Richard Gere en tres peliculones que demuestran por qué siempre será el rey del cine romántico Verónica Casanova

Joyas que aparecieron en la escena de un crimen Una de las anécdotas más sonadas de esta producción es que en el set del rodaje, situado en Winnipeg, en Canadá, desaparecieron algunas joyas valoradas en 4 000 dólares que pertenecían a Susan Sarandon. Pero, además, lo más llamativo es que los objetos fueron recuperados en la escena de un crimen real, tras el arresto del responsable. La policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre en un hotel cercano al set del rodaje, y muy cerca del cadáver estaban las joyas que pertenecían a la actriz. El sospechoso del asesinato resultó ser el autor del robo de las joyas, un suceso que ha inspirado algunos libros de crímenes. No fue lo único. El rodaje de esta película comenzó en Toronto, pero se tuvo que trasladar a Winnipeg debido a un brote de SARS (síndrome respiratorio agudo severo). Todo esto ocurrió en 2003 y, a pesar del contratiempo, la productora de la película declaró que el cambio se ajustó perfectamente al guion porque los paisajes de la nueva ubicación eran idóneos. Aunque en la cinta toda la historia sucede en Chicago, realmente el rodaje fue en Canadá. '¿Bailamos?'