Iris Tió y Dennis González vuelven a RTVE gracias al Campeonato de Europa de natación: Así fue su paso por La Revuelta

El Campeonato de Europa de deportes acuáticos arranca este 31 de julio en París y vuelve a situar en primer plano a los españoles: Iris Tió y Dennis González. Con tan solo 23 y 22 años son considerados dos grandes referentes de la natación artística.

No es la primera vez que los deportistas pasan por RTVE. Su entrevista en La Revuelta supuso un momento para recordar, mostraron su lado más cercano tras hacer historia en el Mundial de Singapur, llevándose a casa 9 medallas en conjunto.

Rumbo a París Convertidos en campeones del mundo en dúo mixto, ambos nadadores afrontan ahora un nuevo reto en París. El Europeo supone una oportunidad para confirmar el gran momento de la natación artística española y seguir marcando el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con el campeonato ya en marcha. Tió asumirá un papel protagonista compitiendo en solo y dúo femenino, mientras que González centrará sus opciones en el solo técnico masculino. Juntos volverán a formar pareja en el dúo mixto, siendo una de las grandes bazas de España para subir al podio.