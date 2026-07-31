Iris Tió y Dennis González vuelven a RTVE gracias al Campeonato de Europa de natación: Así fue su paso por La Revuelta
- Ambos medallistas acudieron al programa de David Broncano tras el éxito en el Mundial de Singapur
- Sigue en directo el Campeonato de Europa de deportes acuáticos a través de Teledeporte y RTVE Play
El Campeonato de Europa de deportes acuáticos arranca este 31 de julio en París y vuelve a situar en primer plano a los españoles: Iris Tió y Dennis González. Con tan solo 23 y 22 años son considerados dos grandes referentes de la natación artística.
No es la primera vez que los deportistas pasan por RTVE. Su entrevista en La Revuelta supuso un momento para recordar, mostraron su lado más cercano tras hacer historia en el Mundial de Singapur, llevándose a casa 9 medallas en conjunto.
Rumbo a París
Convertidos en campeones del mundo en dúo mixto, ambos nadadores afrontan ahora un nuevo reto en París. El Europeo supone una oportunidad para confirmar el gran momento de la natación artística española y seguir marcando el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Con el campeonato ya en marcha. Tió asumirá un papel protagonista compitiendo en solo y dúo femenino, mientras que González centrará sus opciones en el solo técnico masculino. Juntos volverán a formar pareja en el dúo mixto, siendo una de las grandes bazas de España para subir al podio.
De la piscina al plató de La Revuelta
Durante su visita a La Revuelta, los dos medallistas catalanes acercaron al público la cara menos visible de la natación artística, mostrando todo lo que hay detrás de sus logros. Llegaron al plató luciendo sus medallas, con Iris Tió acumulando ya cuatro oros, tres de ellos conseguidos en el Mundial de Singapur.
En la entrevista, ambos pusieron el foco en la exigencia diaria de su disciplina: “Como muy tarde, a las once estoy en la cama y a las 6:30 nos levantamos para entrenar”, explicaba Tió a Broncano. Los nadadores detallaron cómo es la rutina de un deportista de élite, con más de cinco horas diarias de trabajo en el agua. A ello se suma el trabajo fuera del agua, con apnea, natación y acrobacias. “Fuera entrenamos con la cama elástica”, añadía González, encargado de la parte más acrobática del equipo.
Además, explicaron técnicas como el egg beater, clave para mantenerse a flote, en un momento que arrancó risas cuando González confesó que incluso ha recibido “alguna patada” practicándolo.
Su visita terminó con uno de los momentos más destacados: ambos deportistas, junto al resto del equipo de natación artística, protagonizaron una coreografía junto al presentador. El momento y la entrevista completa pueden verse en RTVE Play.