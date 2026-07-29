Se cumplen 87 años del nacimiento de Terele Pávez: recordamos el legado de la actriz y su emotivo Goya

Este 29 de julio, la actriz bilbaína hubiese cumplido 87 años. Nieta y bisnieta de compositores, la bilbaína continuó con el legado artístico junto a sus hermanas, Emma Penella y Elisa Montés, con las que solo hizo una película La cuarta ventana. Empezó a trabajar con tan solo nueve años, a los doce debutó en el cine de la mano de Berlanga con Novio a la vista y enseguida tuvo un papel protagonista en la ópera prima de Jesús Franco, Tenemos 18 años.

No podemos olvidar su rol en uno de los mayores clásicos del cine español: Los santos inocentes. En esta adaptación de la obra de Miguel Delibes, la actriz da vida a Régula, madre de familia y sacrificada jornalera, un papel que la marcó para siempre.

Además del cine, también dedicó buena parte de su carrera al teatro, participando en obras como La casa de las chivas o La Celestina. En televisión intervino en algunas series, destacando Cuéntame cómo pasó, en la que interpretó a la madre de Antonio Alcántara y por la que recibió su tercer premio de la Unión de Actores.

La musa de Álex de la Iglesia Con el director bilbaíno Álex de la Iglesia tuvo una excelente relación profesional que empezó con El día de la bestia, donde combina la tragedia con su faceta cómica, hasta entonces desconocida. Luego llegaron La comunidad, 800 balas o El bar, su última película juntos. Su voz rasgada y su fuerte personalidad la llevaron a dar vida a personajes excéntricos y llenos de matices que ya forman parte de la historia de nuestro cine. Asuntos propios Asuntos propios - Entrevista a nuestra mejor Celestina, Terele Pávez Hablamos con la actriz Terele Pávez de su participación en el Festival Celestina (23/08/10) Escuchar audio

El Goya que reconoció toda una carrera Pese a acumular décadas de profesión, no fue hasta 2014 cuando se alzó con el galardón al que había estado nominada cuatro veces anteriormente. Terele Pávez ganó el Goya a mejor actriz de reparto por su interpretación de Graciana, una anciana curandera, en Las brujas de Zugarramurdi. Esta estatuilla supuso el reconocimiento definitivo a la actriz, que recibió una gran ovación por parte de sus compañeros de profesión: "Son 60 años queriéndoos, admirando y agradecida a ser de esto". La veterana actriz Terele Pávez,muy emocionada, ha reccogido el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Las brujas de Zugarramurdi'.pa/tg No se olvidó de Álex de la Iglesia, a quien mencionó en su discurso tras haber vuelto a confiar en ella para su regreso a la gran pantalla: "Ay Alex, sé que estás en Argentina, pero es la tercera vez que vengo aquí por ti".

Un legado para la historia Su trabajo también fue homenajeado con la creación de los Premios Pávez, en Talavera de la Reina, en los que se recompensa el trabajo de los cortometrajistas. A su vez, fue nombrada Hija Predilecta de Castilla-La Mancha por su relación profesional con la comunidad autónoma. Dueña de una personalidad arrolladora, Terele Pávez dejó tras de sí más de seis décadas de carrera en el cine, teatro y la televisión, convirtiéndose en una de las actrices más singulares del panorama audiovisual español. Hacemos un repaso por algunas películas de su filmografía, disponibles en RTVE Play.

Las brujas de Zugarramurdi Esta comedia de terror, protagonizada por Hugo Silva y Mario Casas, sigue a dos atracadores que, durante su huida, llegan al pueblo navarro de Zugarramurdi y caen en manos de un aquelarre de brujas caníbales. Su interpretación de Maritxu, la veterana madre de la líder, le valió el Goya a mejor actriz de reparto. Somos cine Somos cine - Las brujas de Zugarramurdi Un padre divorciado roba un negocio de compra de oro. Para huir, tienen que pasar por Zugarramurdi, un pueblo donde las mujeres practican la brujería. rtve play

Incierta Gloria, uno de sus últimos trabajos En este film de Agustí Villaronga, ambientando en el frente de Aragón durante la Guerra Civil, la intérprete se pone en la piel de la Molinera en un viaje cargado de dilemas morales. Somos cine Somos cine - Incierta gloria Lluís, un joven oficial republicano, conoce a una viuda de la que se enamora y que logra embaucarlo para convertirla en la señora de la comarca. rtve play

La televisión de Terele Mala racha es un telefilm dirigido por José Luis Cuerda para Radiotelevisione Italiana y TVE. En ella, un veterano boxeador al que le dan la espalda trata de encontrar oportunidades en un complicado mundo deportivo. Cine en el Archivo de RTVE Mala racha rtve play La huella del crimen, serie que recrea algunos de los sucesos criminales más sonados de la historia de nuestro país. Terele Pávez protagonizó el episodio El caso de las envenenadas de Valencia, donde hizo el papel de Pilar Prades, la última mujer ejecutada mediante garrote vil en España. La huella del crimen La huella del crimen - El caso de las envenenadas de Valencia Pilar Prades entra como sirvienta en casa de un matrimonio valenciano dueños de una tocinería. La propietaria muere en extrañas circunstancias. rtve play Muerte a destiempo, una adaptación de la novela de Javier Martínez Reverte 'Lord Paco'. Esta miniserie de TVE mezcla drama familiar con suspense. El Quijote, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón para TVE, es una serie considerada una de las versiones más fieles del clásico de Miguel de Cervantes. La barraca relata la llegada de una familia a una barraca de la huerta valenciana. Esta representación de la obra de Blasco Ibáñez retrata la explotación de los campesinos pobres por parte del propietario de la tierra.