Se cumplen 87 años del nacimiento de Terele Pávez: recordamos el legado de la actriz y su emotivo Goya
- Terele Pávez murió el 11 de agosto de 2017
- Con Las brujas de Zugarramurdi logró el merecido Goya
Este 29 de julio, la actriz bilbaína hubiese cumplido 87 años. Nieta y bisnieta de compositores, la bilbaína continuó con el legado artístico junto a sus hermanas, Emma Penella y Elisa Montés, con las que solo hizo una película La cuarta ventana. Empezó a trabajar con tan solo nueve años, a los doce debutó en el cine de la mano de Berlanga con Novio a la vista y enseguida tuvo un papel protagonista en la ópera prima de Jesús Franco, Tenemos 18 años.
No podemos olvidar su rol en uno de los mayores clásicos del cine español: Los santos inocentes. En esta adaptación de la obra de Miguel Delibes, la actriz da vida a Régula, madre de familia y sacrificada jornalera, un papel que la marcó para siempre.
Además del cine, también dedicó buena parte de su carrera al teatro, participando en obras como La casa de las chivas o La Celestina. En televisión intervino en algunas series, destacando Cuéntame cómo pasó, en la que interpretó a la madre de Antonio Alcántara y por la que recibió su tercer premio de la Unión de Actores.
La musa de Álex de la Iglesia
Con el director bilbaíno Álex de la Iglesia tuvo una excelente relación profesional que empezó con El día de la bestia, donde combina la tragedia con su faceta cómica, hasta entonces desconocida. Luego llegaron La comunidad, 800 balas o El bar, su última película juntos. Su voz rasgada y su fuerte personalidad la llevaron a dar vida a personajes excéntricos y llenos de matices que ya forman parte de la historia de nuestro cine.
El Goya que reconoció toda una carrera
Pese a acumular décadas de profesión, no fue hasta 2014 cuando se alzó con el galardón al que había estado nominada cuatro veces anteriormente. Terele Pávez ganó el Goya a mejor actriz de reparto por su interpretación de Graciana, una anciana curandera, en Las brujas de Zugarramurdi.
Esta estatuilla supuso el reconocimiento definitivo a la actriz, que recibió una gran ovación por parte de sus compañeros de profesión: "Son 60 años queriéndoos, admirando y agradecida a ser de esto".
No se olvidó de Álex de la Iglesia, a quien mencionó en su discurso tras haber vuelto a confiar en ella para su regreso a la gran pantalla: "Ay Alex, sé que estás en Argentina, pero es la tercera vez que vengo aquí por ti".
Un legado para la historia
Su trabajo también fue homenajeado con la creación de los Premios Pávez, en Talavera de la Reina, en los que se recompensa el trabajo de los cortometrajistas. A su vez, fue nombrada Hija Predilecta de Castilla-La Mancha por su relación profesional con la comunidad autónoma.
Dueña de una personalidad arrolladora, Terele Pávez dejó tras de sí más de seis décadas de carrera en el cine, teatro y la televisión, convirtiéndose en una de las actrices más singulares del panorama audiovisual español. Hacemos un repaso por algunas películas de su filmografía, disponibles en RTVE Play.
Las brujas de Zugarramurdi
Esta comedia de terror, protagonizada por Hugo Silva y Mario Casas, sigue a dos atracadores que, durante su huida, llegan al pueblo navarro de Zugarramurdi y caen en manos de un aquelarre de brujas caníbales. Su interpretación de Maritxu, la veterana madre de la líder, le valió el Goya a mejor actriz de reparto.
Incierta Gloria, uno de sus últimos trabajos
En este film de Agustí Villaronga, ambientando en el frente de Aragón durante la Guerra Civil, la intérprete se pone en la piel de la Molinera en un viaje cargado de dilemas morales.
La televisión de Terele
Mala racha es un telefilm dirigido por José Luis Cuerda para Radiotelevisione Italiana y TVE. En ella, un veterano boxeador al que le dan la espalda trata de encontrar oportunidades en un complicado mundo deportivo.
La huella del crimen, serie que recrea algunos de los sucesos criminales más sonados de la historia de nuestro país. Terele Pávez protagonizó el episodio El caso de las envenenadas de Valencia, donde hizo el papel de Pilar Prades, la última mujer ejecutada mediante garrote vil en España.
Muerte a destiempo, una adaptación de la novela de Javier Martínez Reverte 'Lord Paco'. Esta miniserie de TVE mezcla drama familiar con suspense.
El Quijote, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón para TVE, es una serie considerada una de las versiones más fieles del clásico de Miguel de Cervantes.
La barraca relata la llegada de una familia a una barraca de la huerta valenciana. Esta representación de la obra de Blasco Ibáñez retrata la explotación de los campesinos pobres por parte del propietario de la tierra.
Su trayectoria en teatro
Aunque el cine terminó convirtiéndola en una cara reconocida del audiovisual nacional, el teatro ocupó un lugar fundamental en la carrera de la artista. En el Archivo de RTVE se pueden encontrar algunas obras de las que ha sido partícipe:
El cosmonauta agrícola, una representación teatral de la obra de René de Obaldía. Pávez aparece junto a José Peñalver y Antonio Iranzo.
Verano y humo, transcurrida en una población sureña de Estados Unidos, retrata la vida de una joven encargada de cuidar a su madre enferma.
Los tres maridos burlados, obra de Tirso de Molina, narra la historia de tres esposas que encuentran un anillo y luchan por quedárselo.
Con sus más de seis décadas de trayectoria, Terele Pávez dejó una huella imborrable en el séptimo arte. Construyó una carrera marcada por la fuerza de sus interpretaciones y personajes cargados de emoción. Gran parte del legado de esta carismática actriz puede redescubrirse en RTVE Play.