Lolita, Santiago Segura y una exclusiva inédita: así se despide 'El perro andaluz' hasta septiembre

Ha llegado el momento del último ladrido... por ahora. El perro andaluz se despide este jueves de los espectadores hasta su regreso en septiembre con una entrega que reúne todos los ingredientes que han definido al programa desde su estreno: el esperado monólogo, grandes conversaciones, humor, música en directo, actualidad y alguna que otra sorpresa.

La primera en cruzar la puerta será Lolita, que repasará junto a Manu Sánchez una vida dedicada a los escenarios sin esquivar ninguno de los temas que más le hacen ladrar. Su visita dejará también algunos de los momentos más divertidos de la noche gracias a Doña Carmen Fuentes y al regreso de El perro verde, la sección que recupera las inolvidables preguntas de Jesús Quintero.

La música llegará de la mano de María Peláe, que volverá al plató del programa con una actuación inédita convertida en un alegato a favor de la libertad de expresión y el compromiso de los artistas.

Después será el turno de Santiago Segura, que compartirá con Manu Sánchez una conversación en la que habrá espacio para el cine, la actualidad, la reflexión y algunas de las vivencias que han marcado su trayectoria. Junto a ellos se unirá María Galiana con sus siempre esperadas Palabras mayores, una sección que volverá a invitar a la reflexión desde la cultura, la experiencia y el sentido común.

Como no podía ser de otra manera, tampoco faltarán dos de las señas de identidad del formato: El Confesionario, por el que pasarán tanto Lolita como Santiago Segura, y los ya emblemáticos maletines con los que Manu Sánchez seguirá ampliando su particular equipo de Gobierno.

Y aún quedará espacio para una gran noticia. El perro andaluz será el escenario elegido para anunciar, por primera vez y en exclusiva, quién representará a España en Eurovisión Junior 2026. El nombre del artista que defenderá los colores de RTVE en el certamen, que se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta, se desvelará en directo durante el programa. La cita será este jueves, a las 22:55 horas, en La 1, tras El viaje al centro de la tele.