La Audiencia Nacional investiga la adjudicación de las obras de los túneles de Belate

Ismael Moreno es el magistrado examinará la adjudicación de las obras para la duplicación de los túneles de Belate. El magistrado se encarga de investigar las licitaciones del Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos; se trata de una pieza separada del caso Koldo en la que también está implicado Santos Cerdán. Más allá del caso de Belate, hay otras otras 11 obras en el punto de mira de la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 analizará el proceso de adjudicación a la UTE formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, esta última supuestamente vinculada con Cerdán. La licitación se llevó a cabo a finales de 2023, por casi 63 millones de euros. Las obras todavía no han terminado, aunque se desarrollan sin la constructora de Antxon Alonso.

Un proceso cuestionado A finales de 2024, UPN denunció irregularidades en el procedimiento. Meses después, la UCO mencionó estas obras en un informe y propuso a la Audiencia Nacional que lo investigara. En concreto, fuentes de la policía judicial de la Guardia Civil recuerdan que " se reflejaron someramente diferentes indicios que remontaría la gestión de dicha licitación a 2019". Ahora el magistrado está a la espera de que la UCO elabore un informe detallado al respecto. Una vez lo tenga, tomará las decisiones correspondientes. Chivite denuncia una "caza de brujas" contra ella en la comisión sobre Santos Cerdán en el Parlamento de Navarra Mientras tanto, el Gobierno de Navarra estudia personarse en la causa por si hubiera daño patrimonial para la Hacienda Foral. Desde el ejecutivo manifiestan su "máximo respeto" a la justicia y reiteran su disposición para aclara los hechos; sin embargo, defienden que la mesa de contratación actuó de "manera absolutamente autónoma". Para ello aluden acogen al aval de la Intervención General, a la Cámara de Comptos, que no vio responsabilidad contable y al propio Parlamento.