'El nuevo exótico Hotel Marigold': ¿Existe el hotel? Descúbrelo y disfruta del último baile de este reparto legendario

La película, secuela de El exótico hotel Marigold, cuenta cómo tras el éxito del primer hotel en Jaipur, Sonny Kapoor, gerente del hotel, sueña con expandir el negocio. Acompañado por la co-gerente Muriel Donnelly viaja a Estados Unidos para que el jefe de una importante empresa de inversiones les avale económicamente. El inversor promete enviar a un inspector encubierto para evaluar el funcionamiento del hotel antes de dar el visto bueno al dinero.

Al hotel, donde sólo queda una habitación libre, llegan dos nuevos huéspedes, Guy y Lavinia. Sonny asume que Guy es el inspector del grupo inversor y comienza a darle un trato exageradamente preferencial mientras ignora por completo a Lavinia que resulta ser la inspectora.

Una película coral La inminente boda de Sonny y su prometida Sunaina, el nuevo trabajo como cazadora de telas locales de la inquilina Evelyn y su indecisión para consolidar su romance con Douglas, la amenaza de que el inspector evalúe negativamente el hotel y el sabor agridulce de Muriel en su despedida, completan una película coral fácil de disfrutar, tanto por el elenco de superestrellas internacionales que lo forman como por el colorido y los bailes al más puro estilo Bollywood. El nuevo hotel exótico Marigold es una película de 2015, interpretada por un reparto estelar que incluye a Judi Dench, Maggie Smith, Dev Patel, Bill Nighy y Richard Gere, y dirigida por John Madden, nominado al Óscar en 2000 por Shakespeare in love.

¿Existe el hotel Marigold? El hotel existe de verdad, aunque con otro nombre y en otra localización. Mientras que en la película se sitúa en la caótica y bulliciosa ciudad de Jaipur, las escenas del establecimiento se filmaron en un recóndito y pacífico pueblo del estado de Rajastán exactamente en el pequeño pueblo rural de Khempur, a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Udaipur. Históricamente era la residencia de un jefe local y un famoso criadero de caballos Marwari, una de las razas equinas más exóticas y raras del mundo cuya audición es extremadamente aguda y sus orejas se curvan hacia adentro casi tocándose entre sí. Hoy en día funciona como un hotel de herencia histórica donde los huéspedes pueden alojarse en las mismas habitaciones que las estrellas de la película. Otro de los lugares icónicos de la película es el Viceroy Club, el club social donde se reúnen los personajes de clase alta en la cinta, lugar de celebración de la boda de Sonny y Sunaina, este lugar es el Castle Kanota, un castillo medieval construido en 1872 situado a unos 15 kilómetros de Jaipur. La gran mayoría de las escenas en exteriores también se filmaron en Jaipur, el Panna Meena ka Kund es realmente un impresionante pozo escalonado del siglo XVI, el Mercado de Flores de Jaipur donde Sonny compra las guirnaldas de caléndulas, las flores amarillas llamadas marigolds es el mercado mayorista de la plaza Choti Chaupar, en el corazón amurallado de la Ciudad Rosa de Jaipur famoso por su explosión de colores y aromas vendidos al peso.

Un rayo de sol Ese fue el apodo que el set puso a Judi Dench, Un rayo de sol. Su aura magnética hizo que todo el equipo, desde los productores hasta los conductores locales de la India, se enamorara de ella, como reflejan las notas oficiales de producción. Hasta Richard Gere confesó en una entrevista durante la promoción de la película que aceptó el papel, entre otras razones, por la oportunidad de compartir risas con Judi, además de rodar en un entorno tan espiritual.

Abrazos de despedida La amistad que los protagonistas tenían en la vida real traspasa la pantalla convirtiendo las escenas finales de la película y los abrazos reales el día del estreno en un homenaje, una despedida y un testimonio histórico de su hermosa amistad. Dada la avanzada edad de varias de sus estrellas, El nuevo exótico hotel Marigold fue el último viaje que este irrepetible grupo de leyendas hicieron juntos. Trágicamente, Ronald Pickup y la inolvidable profesora McGonagall de Harry Potter, la actriz Maggie Smith, fallecieron en los años posteriores. Por su parte Judi Dench (91) en la actualidad está retirada porque padece una degeneración macular que le imposibilita leer guiones y reconocer rostros.