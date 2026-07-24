El crimen de la carbonara y el asesinato que enmudeció a Roma: RNE estrena 'Imanes de nevera'

Roma no es solo una ciudad, es una máquina del tiempo. Hay lugares que visitas una vez y recuerdas toda la vida. Con esta premisa nace Imanes de nevera, la nueva apuesta de RNE dirigida por Imanol Durán. Un formato concebido para atrapar la memoria sonora de las grandes ciudades. Y el primer destino no podía ser otro que la capital italiana. Calles que mezclan arte, religión, imperios y el bullicio de lo cotidiano.

Imanes de nevera Imanes de nevera - Roma, un viaje a través del tiempo rne audio

Un paseo por el Trastevere y la historia del Coliseo El primer episodio de Imanes de nevera comienza caminando por la capital italiana junto a Vanessa Candel. Esta española lleva ocho años trabajando como guía oficial en Roma. Frente a la masificación turística de lugares como la Fontana di Trevi, Candel recomienda buscar la esencia de la ciudad en el barrio del Trastevere. También defiende el valor histórico de las ruinas y explica que reconstruir por completo el Coliseo sería un error, ya que borraría su pasado como fortaleza o santuario cristiano. Vivir en Roma implica, además, convivir con la actividad del Vaticano. La guía recuerda cómo la ciudad se paraliza por completo durante la celebración de un cónclave papal. En esos días, la Capilla Sixtina cierra sus puertas al público, las campanas suenan en toda la ciudad y las calles se desbordan por la llegada masiva de miles de peregrinos y periodistas de todo el mundo.

La receta exacta de la carbonara El apartado gastronómico del programa corre a cargo de Alberto Vallarino. Este chef de raíces italianas deja clara una regla básica: la verdadera salsa carbonara solo lleva guanciale, queso pecorino y huevo. Vallarino advierte que añadir nata a este plato o echar un chorro de aceite al agua de hervir la pasta es un auténtico delito culinario. El cocinero también explica las diferencias de la pizza romana, que destaca por tener una base fina y crujiente, y que en muchos locales se sirve al corte en porciones cuadradas. Para probar los platos auténticos, Vallarino aconseja alejarse de los restaurantes turísticos y visitar los mercados locales, como el Trionfale, donde los romanos compran a diario productos típicos como la achicoria o las alcachofas.

El asesinato de Aldo Moro y los "años de plomo" El analista político Jon Salvador rescata el episodio más negro de la historia reciente de Italia. El programa viaja a la década de los setenta, una época de extrema tensión política y social conocida como los "años de plomo". La mañana del 16 de marzo de 1978, un comando del grupo terrorista Brigadas Rojas secuestró al ex primer ministro Aldo Moro en la Vía Fani. El político de Democracia Cristiana iba a sellar ese mismo día un pacto de gobierno histórico con el Partido Comunista Italiano. Durante los 55 días que duró el secuestro, el gobierno se negó a negociar con los terroristas y Roma se llenó de controles policiales. El suceso terminó el 9 de mayo. Aquella mañana, una llamada telefónica anónima alertó a las autoridades y el cadáver de Moro apareció con once disparos en el maletero de un coche aparcado en la Vía Caetani. Portada de los periódicos anunciando el secuestro del ex presidente italiano Aldo MoroEdoardo FornaciariGETTY

El impacto de Roma en el cine y la televisión Imanes de nevera despide su parada en Italia repasando la enorme huella de la ciudad en la cultura popular. Imanol Durán recuerda cómo la película Vacaciones en Romadisparó el turismo mundial en los años cincuenta gracias a las escenas de Audrey Hepburn subida a una Vespa frente a la escultura de la Boca de la Verdad. El cine italiano también moldeó la imagen de la capital con el famoso baño de Anita Ekberg en la Fontana di Trevi en La Dolce Vita de Federico Fellini o, recientemente, mostrando las fiestas de la alta sociedad en La gran belleza, la película de Paolo Sorrentino que ganó el Óscar. Las calles de Roma han servido también de escenario para series de televisión como The Young Pope o Roma de HBO, y para novelas superventas como Ángeles y demonios de Dan Brown. Cartel de la película 'Vacaciones en Roma' con Audrey HepburnGETTY