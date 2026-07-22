Hora y dónde ver en TV la Copa del Mundo de waterpolo

La selecciones españolas masculina y femenina afrontan la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 22 al 26 de julio en Sídney (Australia). Para la masculina se trata de la oportunidad de revalidar el título conseguido ya el año pasado en Montenegro mientras que para la femenina el objetivo es conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés y afianzar el relevo generacional iniciado tras la conquista del oro olímpico en París 2024.

La selección femenina española será la primera en saltar a la piscina de Sídney. La vigente campeona olímpica (París 2024), campeona mundial (Barcelona 2023) y bicampeona europea (Budapest 2014 e Eindhoven 2020), acumula todos los grandes títulos internacionales, pero aún no ha logrado proclamarse campeona de este torneo internacional. El combinado español cuenta con dos medallas de bronce, la última conseguida en Long Beach 2023, pero nunca ha alcanzado el primer puesto.

El reto llega en una nueva etapa tras la salida de Miki Oca, técnico que dirigió durante 15 temporadas a una generación histórica que conquistó todos los títulos posibles y alcanzó la cima con el oro olímpico en París. Su relevo lo tomó Jordi Valls, antiguo ayudante de Oca, con la misión de liderar una transición marcada por la retirada de referentes como Laura Ester, Pili Peña y Mati Ortiz.

La nueva generación ya logró la medalla de bronce en el Mundial de Singapur, donde sólo ocho de las trece campeonas olímpicas estuvieron presentes, pero todavía tiene pendiente superar el golpe del quinto puesto en el último Europeo de Funchal (Portugal). Ese resultado puso fin a una racha de podios que se prolongaba desde los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Mundiales y los cuatro últimos Europeos.

Estrenos ante Hungría y Australia El estreno español será frente a Hungría (este miércoles 22 de julio a las 12.15 hora peninsular española), una selección a la que ya derrotó en Rotterdam por 9-15 para asegurar su presencia en la fase final. En esta ocasión, sin embargo, lo hará sin su capitana y referente Bea Ortiz, que no podrá participar tras someterse a una intervención quirúrgica menor. En caso de superar los cuartos de final, el conjunto dirigido por Jordi Valls se enfrentaría en semifinales al ganador del duelo entre Países Bajos, dominadora histórica de la competición con ocho títulos, y Rusia, que regresa a una competición oficial tras la sanción de la FINA por la guerra en Ucrania. Mientras, la selección masculina llega al torneo con la ambición por las nubes. La Superfinal no permite despistes. El formato obliga a llegar preparado desde el primer instante, ya que España debutará directamente en los cuartos de final ante Australia, sin margen para corregir errores durante la competición. España llega a la cita después de conquistar la División 1 de esta Copa del Mundo, aunque con el recuerdo todavía amargo del quinto puesto en el último Europeo, un resultado poco habitual para una selección acostumbrada a pelear siempre por las medallas. Uno de los grandes retos de esta cita internacional será afrontar la competición sin algunos de los nombres más destacados del bloque español. Las ausencias de jugadores como Alberto Munárriz, Álvaro Granados o Marc Larumbe obligan a reajustar la estructura del equipo y a abrir la puerta a una nueva generación de jóvenes talentos. Dídac García acompañará a Unai Aguirre en la portería en lugar de Edu Lorrio, recientemente intervenido de una lesión en el codo, mientras que Gerard Gil, Pep Bonet, Max Casabella y Pol Prat también afrontarán su estreno en una gran competición internacional.