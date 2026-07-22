Hora y dónde ver en TV el Campeonato de España al aire libre de atletismo

Málaga acoge este fin de semana el Campeonato de España absoluto al aire libre de atletismo. El viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de julio el Estadio Ciudad de Málaga se convertirá en el epicentro del atletismo nacional, donde se congregarán los mejores atletas del panorama español. Además de los títulos en juego, este Campeonato de España será una cita especialmente relevante, ya que supondrá casi la última oportunidad para definir la preselección de la selección española de cara al próximo gran objetivo continental, el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto.

En Málaga se coronarán 38 atletas, además, de la clasificación que muchos otros pueden conseguir para el citado torneo europeo. En los 800 metros femeninos, la gran favorita es Rocío Arroyo, que buscará su segundo título consecutivo. Tendrá como perseguidoras directas a la joven campeona recién campeona de España sub23 y la mujer más rápida este año, Marta Mitjans, y la tres veces campeona de España Lorea Ibarzabal. En hombres, Mohamed Attaoui llega al nacional tras una regular temporada 2026, junto al líder español del año David Barroso.

El mediofondo En los 1.500 metros, pelearán por alzarse con el oro Rocío Garrido, Marina Martínez y Carla Masip, las principales candidatas al título nacional. En el masculino, lidera la lista de favoritos el líder del año y actual campeón de España, Adrián Ben , junto a Ignacio Fontes y el donostiarra Martín Segurola, en su año de despegue en el panorama español. En los 500 metros, destaca la presencia de la plusmarquista nacional y medallista de bronce europeo de Roma 2024 Marta García, en busca de su quinto título consecutivo en la prueba. En hombres, será una prueba liderada por el líder del año Abdessamad Oukhelfen, que ya fue campeón de España en 2020. En los 3.000 obstáculos femeninos, supondrá el regreso a la competición de la toledana Irene Sánchez-Escribano, seis veces campeona de España, que disputó su última carrera en esta prueba en los Juegos Olímpicos para hacer después un largo parón y dar a luz. En categoría masculina, el favorito es Daniel Arce, tercer mejor marquista de siempre y líder del año, que buscará su cuarto título consecutivo.

Pruebas de saltos En saltos de altura, el gran atractivo es ver a Una Stancev, la líder española del año y la única inscrita que ha superado alguna vez la barrera de los 1.90 m. En el apartado masculino, el joven Pablo Martínez parte como líder español del año y vigente campeón de España de short track. En pértiga, Mónica Clemente es la principal favorita en mujeres y Naiara Pérez, campeona de España sub-23, como gran aspirante. En hombres, Artur Coll es el favorito al título. En longitud, el gran duelo femenino lo protagonizarán Tessy Ebosele y Fátima Diame, cuyo objetivo es acercarse a la barrera de los 7 metros. En hombres, hasta seis saltadores han pasado este año de los ocho metros y entre todos destaca el líder del año, Lester Lescay. Su gran rival será Eusebio Cáceres. En triple salto, la candidata es la reciente campeona de España sub-20 Naida Calonge mientras que en hombres Ramón Adalia busca su primer oro absoluto tras ganar el bronce en pista corta. Enfrente tendrá a Pablo Torrijos, buscará su noveno título nacional. En heptatlón el gran aliciente será el regreso de la plusmarquista nacional María Vicente tras una larga lesión. Enfrente tendrá a una Sofía Cosculluela, que viene de ser campeona del heptatlón en NCCA de Estados Unidos. En decatlón, hasta cuatro atletas tienen marcas por encima de los 7.500 puntos: Pablo Roelas, Andreu Boix, Pol Ferrer y David Abrines. En los 10.000 metros marcha un nombre propio sobresalta por encima del resto, el de la reina mundial de la marcha, María Pérez. Intentarán hacerla sombra Raquel González y Antía Chamosa. En la prueba masculina, el defensor del título es Paul McGrath, que buscará repetir con permiso del campeón del Mundo y de Europa, Miguel Ángel López.