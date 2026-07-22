Las actrices de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se enfrentan a un juicio muy peculiar en 'Cosas de palacio'
- El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje encara su recta final con sus dos últimos episodios
- Cosas de palacio, todos los jueves a las 19:30 horas en RTVE Play
Cosas de palacio está llegando a su final de temporada, y para estos dos episodios, hemos echado el resto. El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje quiere despedirse por todo lo alto con un episodio que ha reunido a tres pilares del palacio del Luján y a un personaje que ha llegado a la Casa Grande en busca de lo que más quiere una madre. Pero, ¿cómo son las actrices que dan vida a a los personajes de María Fernández, Teresa, Pía y Rosalía? Te contamos todos los detalles y además, tienes un avance en el vídeo que abre la noticia.
"El juicio", este jueves en RTVE Play
Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro se enfrentan a un juicio muy peculiar en Cosas de Palacio. Además, confiesan qué escena no interpretarían nunca o qué personaje de dibujos animados serían. ¡No te pierdas el videopodcast de Valle Salvaje y La Promesa! Este jueves, a partir de las 19:30 horas, en La 1 y RTVE Play.
Consigue una taza de Cosas de palacio
Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas?
Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.
Horario y dónde ver Cosas de Palacio
Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. Y así hasta completar los 12 episodios que ya están disponibles en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasará en el final de temporada del videopodcast? Te contamos todos los detalles!
Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play.
¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora!