Las actrices de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se enfrentan a un juicio muy peculiar en 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio está llegando a su final de temporada, y para estos dos episodios, hemos echado el resto. El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje quiere despedirse por todo lo alto con un episodio que ha reunido a tres pilares del palacio del Luján y a un personaje que ha llegado a la Casa Grande en busca de lo que más quiere una madre. Pero, ¿cómo son las actrices que dan vida a a los personajes de María Fernández, Teresa, Pía y Rosalía? Te contamos todos los detalles y además, tienes un avance en el vídeo que abre la noticia.

"El juicio", este jueves en RTVE Play Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro se enfrentan a un juicio muy peculiar en Cosas de Palacio. Además, confiesan qué escena no interpretarían nunca o qué personaje de dibujos animados serían. ¡No te pierdas el videopodcast de Valle Salvaje y La Promesa! Este jueves, a partir de las 19:30 horas, en La 1 y RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco