José Padilla, el español que denunció a Charles Chaplin

Historias reales que a priori parecen inverosímiles las hay a centenares. ‘Saber y Ganar’ suele recuperar algunas de ellas que dejan con la boca abierta no solo a la audiencia sino también a los concursantes. ¿Sabías que hubo un músico español que denunció al mismísimo Charles Chaplin? Esta es la historia de José Padilla, el creador de ‘La Violetera’, y de su juicio contra una de las mayores estrellas de Hollywood.

¿Quién es José Padilla? José Padilla nació en Almería un 23 de mayo de 1889 y ya desde niño mostró pasión por la música. De hecho, a los 14 años escribió su primera partitura y poco después se mudó a Madrid para continuar con sus estudios artísticos. Sus composiciones primigenias fueron pasodobles y zarzuelas, los estilos en boga de la época. A los 23 años marchó a Buenos Aires, donde fue director de orquesta, y un poco después se trasladó a Barcelona para iniciar su etapa más exitosa, dando a luz las canciones que aún en la actualidad siguen siendo obras maestras: ‘La Violetera’ y ‘El Relicario’.Raquel Meller, la famosa actriz y cantante ligada a El Molino de Barcelona, fue la responsable de ponerles voz y convertirlas en dos hits. Gracias al impacto de sus temas, Padilla triunfó en París, colocó sus obras en dos de los teatros más famosos de la historia, el Moulin Rouge y el Folies Bergere, y entabló buena amistad con figuras como Maurice Chevalier y Carlos Gardel. De aquellos años data el tema ‘Valencia’, un pasodoble que se estrenó en el Teatro Oympia. TD1 ASPAS MOULIN ROUGE 250424

Las obsesiones de Charles Chaplin Corría el año 1926 y Charles Chaplin ya era toda una figura del cine mudo de Hollywood cuando conoció a Raquel Meller en uno de los espectáculos que dio por Estados Unidos, concretamente en California. Se dice que el artista se obsesionó con la cantante y que intentó de todas las maneras que fuese la protagonista de la película que estaba preparando, ‘Luces de la ciudad’. Sin embargo, ella lo rechazó por problemas de agenda y contratos firmados previamente. No obstante, Chaplin no pensaba renunciar a la idea que tenía en mente. No tuvo a la actriz, pero no dudó en apropiarse de una de las canciones que le oyó cantar e incluirla en su film: ‘La violetera’. Sin pedir permiso a Padilla ni acreditarle, copió la melodía y lo convirtió en la canción principal del film. Es más, se convirtió en la melodía asociada a la protagonista, una chica invidente que vendía ramilletes de violetas. Cabe destacar que el cine sonoro ya había llegado a la gran pantalla, pero Chaplin quiso mantenerse fiel a lo que había hecho toda la vida. ‘Luces de la ciudad’ fue la primera película en incluir sincronización de banda sonora. Fotograma de la película 'Luces de la ciudad' de Charles Chaplin