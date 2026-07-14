Topacio Fresh se sincera sobre su problema con la repostería: "El horno es mi enemigo y me parece muy peligroso"

Topacio Fresh es la nueva invitada en Un drama, la tragicomedia de RTVE Play que presenta Ángela Fernández. La actriz y galerista se define como una gran anfitriona en su hogar, pero encuentra en la repostería una barreraque afecta a sus reuniones sociales. Su relación con los fogones tradicionales es "fluida y orgánica", pero se bloquea ante las exigencias de los postres. "Mi cocina es como alquimia, es como brujería, me gusta tirar cosas ahí al asador y que todo surja". Pero con los postres no se puede improvisar, el azúcar exige exactitud en las medidas y temperaturas. Por eso, en ocasiones recurre a trucos como comprar los pasteles y servirlos como propios tras deshacerse del embalaje original.

El origen de este rechazo tiene raíces físicas y traumáticas, ya que Topacio muestra una "herida de guerra" provocada por un accidente con caramelo líquido hace quince años. Esta experiencia marca su percepción de las herramientas de cocina, especialmente del electrodoméstico principal de la repostería. "El horno para mí es mi enemigo, me parece muy peligroso”.

Marc Biarnés También viene al plató Marc Biarnés. El creador de contenido admite con humor que sus habilidades en la cocina son “limitadas” y cuenta que lo que mejor se le da es cortar verduras y que suele optar por comer alimentos crudos "con un poco de aceite y vinagre". Sugiere que el miedo a la repostería de Topacio podría esconder otros temores más profundos. Para analizarlo, propone varias dinámicas, entre ellas un juego donde la protagonista debe ordenar 10 situaciones de mayor a menor intensidad de miedo, desde "cortarse el flequillo una misma" hasta "hacer un tiramisú".

La repostería como ejercicio de precisión matemática El programa cuenta con el asesoramiento de la cocinera profesional y exconcursante de MasterChef 11, Camino Escorial. La también creadora de contenido coincide con Marc Biarnés en que el miedo al dulce es algo común entre quienes prefieren la libertad de los platos salados. Escorial sostiene que "la gente que tiene la cabeza matemática se le da bien porque es todo exactamente calculado: números, precisión". ¡Una estructura mental que parece alejarse del estilo creativo de Topacio!. La chef profesional subraya que, a diferencia de otras elaboraciones, el dulce requiere una disciplina académica y un seguimiento estricto de las reglas. En su análisis explica que si se sigue una receta al pie de la letra es casi imposible fracasar, aunque reconoce que ese proceso puede resultar tedioso para los más artísticos. Para ella, la repostería es un oficio que se aprende con paciencia y sobre todo manteniendo un orden escrupuloso en la zona de trabajo.