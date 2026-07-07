'Un drama', el nuevo programa que convierte las pequeñas catástrofes cotidianas en entretenimiento, llega a RTVE Play
- El programa estrena su primer episodio el 7 de julio en EN PLAY
- El cómico Galder Varas cuenta su primer drama y Taka acude al rescate
RTVE Play estrena Un drama, un nuevo talk show de entretenimiento y humor en el que los invitados confiesan esos pequeños “dramas” del día a día que, aunque parezcan minucias, se viven como auténticas tragedias: las plantas que se mueren, ser anfitrión sin saber cocinar o no encontrar qué ponerse para un evento importante.
El formato, presentado por Ángela Fernández, propone un espacio de terapia y comedia a partes iguales. En cada capítulo, un invitado expone su drama particular y, con la ayuda de un colaborador y un especialista en la materia, intenta encontrar una solución (o no) al drama.
En plena era de sobreexposición en redes sociales y auge de la conversación en torno a la salud mental, las pequeñas frustraciones cotidianas se han convertido en un tema central para la Generación Millennial. Un drama nace precisamente para canalizar esa ansiedad colectiva a través del humor, desdramatizando los problemas del día a día y ofrecer un espacio de descompresión social.
Los primeros invitados
El programa arranca el 7 de julio con el cómico Galder Varas y su drama estilístico. Taka Gómez dinamiza el programa y una estilista intenta resolver el problema. En próximos capítulos, David Andújar buscará el amor real más allá de las apps de citas junto a la cómica Irene Ramírez y una matchmaker en un formato de dating show. Topacio Fresh y Marc Biarnés (nosoloviernes) serán otros de los invitados.
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