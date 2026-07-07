'Un drama', el nuevo programa que convierte las pequeñas catástrofes cotidianas en entretenimiento, llega a RTVE Play

RTVE Play estrena Un drama, un nuevo talk show de entretenimiento y humor en el que los invitados confiesan esos pequeños “dramas” del día a día que, aunque parezcan minucias, se viven como auténticas tragedias: las plantas que se mueren, ser anfitrión sin saber cocinar o no encontrar qué ponerse para un evento importante.

El formato, presentado por Ángela Fernández, propone un espacio de terapia y comedia a partes iguales. En cada capítulo, un invitado expone su drama particular y, con la ayuda de un colaborador y un especialista en la materia, intenta encontrar una solución (o no) al drama.

En plena era de sobreexposición en redes sociales y auge de la conversación en torno a la salud mental, las pequeñas frustraciones cotidianas se han convertido en un tema central para la Generación Millennial. Un drama nace precisamente para canalizar esa ansiedad colectiva a través del humor, desdramatizando los problemas del día a día y ofrecer un espacio de descompresión social.