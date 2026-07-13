¿Cómo liga David Andújar? conoce sus preferencias físicas y sus red flags: “He estado enganchado a las apps de citas”

Nueva entrega de Un drama, la tragicomedia de RTVE Play que presenta Ángela Fernández. Ahora el protagonista es el periodista y creador de contenido David Andújar, que se sienta en el plató para entrar en auténtica catarsis emocional para abordar su mayor problema actual: suincapacidad para encontrar el amor.

David no oculta su profunda frustración ante el panorama actual de las relaciones y el uso de las herramientas digitales: "Estoy harto ya de este momento apps de ligoteo, de las citas estas me aburro, no puedo más con las apps". Para el invitado, que ha estado soltero dos años, la dinámica de estas plataformas se ha vuelto agotadora y cuenta que ha estado "literalmente enganchado" pero que ahora está en una etapa de absoluto rechazo hacia las aplicaciones para conocer gente. Además, ha destaca otra dificultad para encontrar pareja: "En la vida real es muy complicado ligar", admite, y señala que la falta de espacios presenciales complica las conexiones espontáneas.

Pero el drama de David no reside únicamente en la tecnología, sino también en sus miedos internos y cuenta que que llegado a frenar posibles relaciones por temor tras una ruptura dolorosa. "He llegado a cierta intimidad con personas... y el que lo ha frenado la mayoría de las veces he sido yo porque me ha dado miedo meterme en una relación".

Green y red flags de David Andújar Para tratar de analizar este bloqueo, el programa cuenta con la intervención de la cómica Irene Ramírez, que aporta su habitual energía y su falta de filtros para desentrañar el subconsciente sentimental del invitado y definir qué es lo que realmente busca en una pareja. "He preparado un test totalmente científico, para nada inventado, para la causa 'un novio para Andújar'", dice Irene Ramírez antes de someter a David a un interrogatorio rápido en el que ha habla de suspreferencias físicas y sus red flags. A través de un trend de Tiktok y de la realización de un retrato robot, el cerco se estrecha cada vez más.

El asesoramiento de una matchmaker profesional También visita Un dramaLucía Gómez, matchmaker profesional de la agencia matrimonial Harmony. Su labor consiste en acompañar a personas que buscan relaciones estables, alejándose del algoritmo frío de las aplicaciones móviles. Gómez analiza el perfil de David y señala que “la falta de tiempo y el cansancio” son los principales motivos por los que la gente acude a su agencia. Esta experta destaca que existe una tendencia creciente entre los más jóvenes de buscar métodos más tradicionales y humanos para conectar. “El cliente más joven que he tenido es de 26 años”. Preguntada sobre consejos para hacer match con alguien, cuenta que “lo más importante es el estilo de vida y el momento vital” de las personas. La matchmaker insiste en que su metodología se basa en la coherencia y la empatía. "Iniciamos el proceso con una entrevista presencial donde analizamos su perfil, hay un asesoramiento, acompañamiento y mucha empatía", explica Lucía, añadiendo que incluso cuentan con psicólogos para tratar bloqueos emocionales como los de David.