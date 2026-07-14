Una sorprendente Bárbara Lennie protagoniza 'María (y los demás)', que la catalana Nely Reguera quiso rodar en Galicia

Desde que murió su madre cuando ella tenía quince años, María ha cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y controladora siempre ha sido el pilar de la familia y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de Cachita y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. De pronto deja de ser la hija perfecta y responsable para convertirse en la hija soltera, de 35 años, que aún no ha sido capaz de independizarse ni de cumplir su sueño de ser escritora. Para colmo, ni siquiera puede presentarles a su novio porque no tiene. Y al desastre de su amante, mejor no lo presenta.

Incapaz de asumir la realidad, María decide erigirse en organizadora de la boda con la esperanza de que en algún momento su padre dude y ella esté allí para asesorarle. Mientras tanto, trata de convencerse a si misma y al resto de que su amante es el novio ideal. Y ya puestos a fantasear, llega a la conclusión de que su jefe está deseando publicarle un relato aunque no se lo diga claramente. Sin embargo, la realidad es la que es, y por mucha ilusión que ponga María en sus fantasías, esta termina por imponerse. Su padre ya no la necesita y su vida lleva estancada demasiado tiempo. Ha llegado el momento de atreverse a cambiarla.

Bárbara LennieRTVE

El debut de Nely Reguera Esta es la premisa con la que arranca la película, dirigida por Nely Reguera, que también firma el guion. “La necesidad de contar la historia viene de vivencias personales y de mi entorno. Tenía ganas de hablar de una mujer que siente que se le ha pasado cierto tiempo, que su vida no se corresponde con lo que se tenía que corresponder. La película se ríe de María, pero también de ‘los demás’, familiares y amigos que la rodean con sus incesantes dardos sonrientes sobre bodas, hijos y cómo debe María afrontar su vida en general. Me interesa mucho el universo familiar. Quería hablar de alguien que hace un papel que no es el suyo porque hace de madre en vez de hija. La película muestra un momento de crisis, pero es un momento positivo porque le permitirá tomar las riendas. María es alguien que tiene mucho miedo: a terminar la novela, a tener una relación de verdad. Tiene miedo a vivir," contaba Nely Reguera en RTVE. En reparto vemos a excelentes actores como José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián Villagrán y María Vázquez, que acompañan en esta historia a la protagonista, Bárbara Lennie, que venía de estrenar Contratiempo y Las furias. "Bárbara tenía muchas ganas de soltarse y hacer el payaso. Era interesante darle cuatro pautas y ver cómo las integraba. Es muy rápida e intuitiva. Me gustaría que, viendo la película, la gente se ría de sí misma, que empatice con lo ridículo de esta mujer”. Bárbara LennieRTVE

María es como la Tía Tula A Bárbara Lennie el proyecto le interesó desde el principio. "Sobre todo interpretar a una mujer de esta edad, en la treintena, que supuestamente ya tienes las cosas claras, la vida encaminada, y ya supuestamente eres adulto. Sin embargo, ella no se ha desprendido de la etapa anterior, de la sensación de haber perdido el tren". Cayetana Guillén Cuervo, conductora de Versión Española, compara a María con la Tía Tula, por ese carácter protector y esa necesidad impuesta de cuidar a los demás. "Al final se convierte en un lugar de confort, muy a su pesar, como un refugio. Le produce satisfacción cuidar al padre y a la vez le rebota, le produce lo contrario".

María (y los demás) se rodó en Galicia El rodaje se llevó a cabo en Galicia, concretamente en A Coruña, Carballo, Culleredo y Arteixo. “Necesitaba ambientar la película en Galicia. Es un paisaje que conozco bien porque mi padre es gallego y he pasado muchas vacaciones allí”, decía la directora, que reconoce que fue un trabajo agotador para Bárbara Lennie porque casi toda la película recae sobre sus hombros. "Ha sido un rodaje muy intenso ya que salgo en todos los planos de la película. Sin la ayuda del equipo y en especial de Nely habría sido imposible, pero teníamos las ideas muy claras de por dónde queríamos que transitara la historia". Bárbara LennieRTVE