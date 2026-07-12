La película de la Guerra Civil que tardó 32 años en hacerse: 'La vaquilla', la ultima colaboración entre Berlanga y Azcona

Fue la última astracanada que hicieron juntos Luis García Berlanga y Rafael Azcona. La vaquilla es un clásico del cine español por el que no pasa el tiempo. Los inicios de la película fueron muy complicados: hasta tres veces la censura rechazó el guion. Primero se llamó La fiesta nacional, luego Los aficionados y Tierra de nadie. Berlanga lo intentó la primera vez en 1952 y la tercera en 1975, pero no logró rodar su película hasta 1984, en plena democracia.

"Siempre había soñado que si un día podía hacer La vaquilla sería un llamamiento a la reconciliación entre quienes no tuvieron más huevos que participar en la Guerra. Pero no es una reivindicación pomposa, un abrazo de Vergara, sino dos esputos que se unen, se mezclan en un mismo erial. Sufrí mucho pensando que no conseguiría esa imagen", dijo el director.

La vaquilla es, por tanto, el cuarto título de la mirada berlanguiana a la Guerra Civil. La historia nos lleva al frente de trincheras de Aragón, donde los soldados matan el tiempo escribiendo cartas o durmiendo. Cuando un altavoz de la Zona Nacional anuncia que se van a hacer una celebración por la fiesta de la Virgen de Agosto cinco soldados de la Zona Republicana deciden robar la vaquilla para arruinarles la fiesta y tener comida.

Santiago RamosRTVE

Alfredo Landa y José Sacristán Alfredo Landa y José Sacristán interpretan al brigada Castro y al teniente. Santiago Ramos es el soldado Limeño, Guillermo Montesinos es el soldado Mariano y Carles Velat es "el Cura". Violeta Cela interpreta a Guadalupe, la novia de Mariano, y Juanjo Puigcorbé es el alférez Alfredo Carrasco, que es el amante de Guadalupe. Luis Ciges, uno de los actores más queridos por Berlanga, tiene una pequeña aparición como el barbero. Junto a ellos vemos a otros grandes del cine español como Agustín González, Amparo Soler Lean, María Luisa Ponte, Adolfo Marsillach, Eduardo Calvo (la voz a Alfred Hitchcock en la serie de televisión Alfred Hitchcock presenta), Carlos Velat, Tomás Zori, Antonio Gamero, Valentín Paredes. Alfredo Landa

Sos del Rey Católico El rodaje fue complicado, por muchos motivos, pero especialmente por las exigencias del director que tensionaron la relación con los actores. Alfredo Landa contó que llegó a repetir una escena más de cuarenta veces pues Berlanga no lograba el resultado que quería. Tampoco fue fácil para José Sacristan rodar sus escenas con la vaca, pues siente aversión y miedo a los toros. La mayor parte de la película se rodó en Sos del Rey Católico y la parte del campamento republicano se hizo en el pueblo abandonado de Ruesta, ambas localidades pertenecen a la provincia de Zaragoza. El equipo estuvo allí durante tres meses del caluroso verano de 1984 pero Berlanga estuvo más porque se trasladó allí tres meses antes para ver las localizaciones que quería para su película. 'La vaquilla'RTVE

La película más cara del cine español Muchos vecinos de Sos del Rey Católico participaron en la película, la mayoría de ellos como extras: en total se contrató a 500 personas. Berlanga contó con holgado presupuesto de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros). Fue la película más cara de la historia del cine español, título que solo mantuvo un año pues la superó El caballero del dragón de Fernando Colomo, con 300 millones de pesetas de presupuesto.