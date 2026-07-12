¿Una película sin director? Conoce el misterio de 'La mula', la película de Mario Casas y María Valverde

Tres años duró la Guerra Civil española, el conflicto que sirve como telón de fondo de La mula. Y otros tres años tardó la película en estrenarse desde que finalizó su rodaje. ¿Qué pasó?

La polémica arrancó en el rodaje y ocurrió lo que nadie esperaba: la cinta se estrenó en el Festival de Cine de Málaga como la primera película que se proyectaba sin que apareciese un nombre junto al rótulo de "Dirección". Más de una década después, la pregunta sobre quién dirigió a Mario Casas sigue sin tener una respuesta definitiva.

¿Quién dirigió La mula? Si seguimos la cronología del rodaje, el principal reconocimiento corresponde a Michael Radford. Bajo sus órdenes trabajaron Mario Casas, María Valverde y el resto del reparto hasta cuatro días antes de concluir la filmación. Fue entonces cuando un desencuentro entre las productoras y la dirección hizo saltar el proyecto por los aires. El motivo fue meramente legal y presupuestario en torno a unas ayudas públicas de financiación. Según el comunicado que en su día emitió el director, la productora española no firmó la documentación necesaria para recibir unas inversiones reservadas por el UK Film Council y la Irish Film Board. "Los habituales" a juicio del director que, de acuerdo a su versión de los hechos, le llevó a suspender el rodaje de forma temporal "porque si lo terminaba no se podría optar al cobro de esta ayuda inglesa y pagar por consiguiente a parte del equipo". Un abandono temporal que fue definitivo hasta el punto que Radford decidió retirar su nombre de cualquier tema relacionado con la película. Incluso la adaptación del guion aparece firmada con la palabra "Anónimo". Tras su salida, Sebastián Grousset cogió las riendas de La Mula, iniciando un árido viaje final que llevaría a guardar la cinta en un cajón hasta que los tribunales resolvieran el conflicto que se generó. La batalla legal estuvo encabezada por la productora Alejandra Frade, erigida como "directora moral" del proyecto. Frade acusó a Radford de “incumplir sus compromisos financieros con la parte española del filme” ya que se trataba de una coproducción entre España, Reino Unido e Irlanda. El director, contraatacó acusando a la parte española de la producción de hacer “un montaje ilegal de la película con grabaciones en vídeo de las tomas del rodaje”, labor que llevó a cabo Teresa Font. Tras una larga batalla judicial, finalmente los tribunales —tanto los españoles, como los británicos— dieron la razón a Frade y la película llegó a los cines.

El reconocimiento que impulsó la carrera de Casas También la crítica y Mario Casas recibió la Biznaga de Plata como mejor actor, gracias a una estupenda interpretación de Juan Castro, un cabo del bando nacional que vive un doble enamoramiento durante los últimos meses de la contienda. Por un lado, desarrolla un profundo vínculo con el animal que da titulo a la obra: una mula que encuentra en tierra de nadie y a la que bautiza como Valentina, en homenaje a la valentía que todos debían demostrar en plena guerra. Por otro, se enamora de Conchi, una joven falangista cordobesa, interpretada por María Valverde, a quién intenta conquistar por todos los medios, incluso recurriendo a la mentira cuando lo considera necesario. En esa misión cuenta con su particular Sancho Panza: un espléndido Secun de la Rosa, que da vida a "El Chato".

La historia de amor que nació durante el rodaje Tras el rodaje, Mario Casas y María Valverde se convirtieron en una de las parejas más populares del cine español, gracias al éxito de Tres metros sobre el cielo en 2010 y Tengo ganas de ti en 2012. Durante aquellos años no solo llenaron todas las salas de cine, sino que también protagonizaron innumerables titulares y reportajes por el romance que traspasó la ficción. María Valverde y Mario Casas en 'La Mula' Muchos dieron por hecho que su historia de amor comenzó durante el rodaje de las adaptaciones de las novelas de Federico Moccia. Sin embargo, fue La mula, basada en la novela de Juan Eslava Galán, la producción que unió sus vidas tanto dentro como fuera de la pantalla.

La historia real que inspiró La mula Para escribir su novela, Eslava Galán se basó en la historia de su padre, un acemilero del bando nacional en el frente de Peñarroya (Córdoba). De su historia nació un relato sobre “gente sencilla desprovista de ideología” atrapada en un conflicto devastador, según explicó el propio autor a RTVE durante la presentación de la película en el Festival de Málaga. Aunque la historia se basa en hechos reales, la película incorpora algunas licencias narrativas, como la condecoración que Franco concede al protagonista, un episodio que nunca llegó a producirse.

¿Dónde se rodó La mula? La acción transcurre en Andalucía y el rodaje se llevó a cabo en distintos municipios y parajes naturales de las provincias de Granada y Jaén, entre ellos Guadix, Lopera y Andújar. El trabajo también supuso un importante reto para los dos protagonistas, que tuvieron que aprender a reproducir el acento andaluz de forma creíble y respetuosa. Para ello, Mario Casas estudió durante semanas la manera de hablar de un seguidor jiennense. Además, el actor se tuvo que poner las pilas rápidamente porque en un principio iba a ser Óscar Jaenada quien interpretara al protagonista. Un abandono del proyecto a última hora hizo que se pensara en el madrileño para el personaje principal. Un esfuerzo extra que dio sus frutos y se tradujo en la interpretación de Mario Casas que le valió la Biznaga de Plata, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. En una entrevista concedida a RTVE.es, el actor madrileño dejó clara su opinión sobre quién fue el verdadero director de La mula: "Al final, la verdad, hablando claramente, el director se va cuando faltan cuatro días. Nosotros llevamos un proceso de trabajo de meses antes de empezar la peli y después dos meses. Nosotros hicimos toda la peli con Michael Radford, un director que vivimos con él, que trabajamos con él durante cuatro o cinco meses; entonces se va cuando quedan cuatro días".