Arranca el Motorbeach Festival

Junto a las aguas del Pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria, se escucha un zumbido. Son los motores de las 4000 motocicletas, quads y todo tipo de vehículos que se dan cita en el Motorbeach Festival. Un evento que huele a gasolina, y que en un paraje único reúne a amantes del motor y del rock&roll durante todo el fin de semana

Celebra su quinta edición y sus asistentes, cuentan "es una locura". Entre polvo, los más madrugadores aprovechan para descubrir la zona, hacer rutas y algún que otro caballito. Paulino Rodríguez, el culpable de este evento que más se parece a la película "Mad Max" que a un festival de música, asegura que la filosofía del Motorbeach es "la libertad". Un encuentro donde "disfrutar de las motos, disfrutar de la naturaleza y de la música, poder compartir tu pasión" cuenta entre el ruido de aceleradores.

A su espalda, cientos de moteros se preparan para uno de los momentos más esperados del fin de semana .. la carrera sobre barro. Una de las actividades que durante cuatro días forman el cartel del festival. No la única. Djs, conciertos de bandas internacionales como BuzzCocks o The Courettes, acrobacias o, para los más atrevidos, partidos de fútbol sin bajarse de la moto.