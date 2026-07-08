Lola Lolita, sobre trasladar su patrimonio a Andorra: "Fue un tema que barajé en su momento"

Lola Lolita ha llegado pisando fuerte el plató de 'Al cielo con ella' y no solo por sus tacones rojos de lacitos. La influencer ha reconocido que fue ella misma quien pidió venir al programa después de empezar a seguir a Henar. Al ver sus vídeos pensó: "Esta tía me cae bien".

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 12 - Al cielo con Ana Torroja y Lola Lolita Henar Álvarez despide la temporada entrevistando a Ana Torroja y Lola Lolita. Además, Lamine Thior muestra sus dotes de pole dance. rtve play

Lola Lolita arrasa en redes sociales con vídeos que se hacen virales en cuestión de minutos. Tiene más de 15 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, algunos de ellos llegan por los bailes y otros por los cotilleos. "Incluso la gente que me odia me sigue", ha señalado.

El rumor de Lola Lolita fumando en un bar A lo largo de su carrera como influencer, Lola ha protagonizado una de las polémicas más conocidas en redes sociales. Una de las que más gracias le hizo nació de un rumor completamente falso: “Hubo una polémica muy buena que yo soy antitabaco y se inventaron un rumor de que me pillaron fumando en un bar”, y entre su risa tan contagiosa, añade: “La gente se pone muy creativa cuando quiere”.