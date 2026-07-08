Lola Lolita, sobre trasladar su patrimonio a Andorra: "Fue un tema que barajé en su momento"
- Lola Lolita visita ‘Al cielo con ella’ para hablar sin filtros de polémicas, cotilleos y redes sociales.
- No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella cada martes, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
Lola Lolita ha llegado pisando fuerte el plató de 'Al cielo con ella' y no solo por sus tacones rojos de lacitos. La influencer ha reconocido que fue ella misma quien pidió venir al programa después de empezar a seguir a Henar. Al ver sus vídeos pensó: "Esta tía me cae bien".
Lola Lolita arrasa en redes sociales con vídeos que se hacen virales en cuestión de minutos. Tiene más de 15 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, algunos de ellos llegan por los bailes y otros por los cotilleos. "Incluso la gente que me odia me sigue", ha señalado.
El rumor de Lola Lolita fumando en un bar
A lo largo de su carrera como influencer, Lola ha protagonizado una de las polémicas más conocidas en redes sociales. Una de las que más gracias le hizo nació de un rumor completamente falso: “Hubo una polémica muy buena que yo soy antitabaco y se inventaron un rumor de que me pillaron fumando en un bar”, y entre su risa tan contagiosa, añade: “La gente se pone muy creativa cuando quiere”.
¿Andorra o Madrid?
Durante la entrevista, Henar Álvarez le pregunto a la influencer si se mudaría a Andorra, destino habitual de algunos creadores de contenido. Lola ha reconocido que llegó a planteárselo: "Yo es un tema que barajé en su momento, antes de mudarme a Madrid barajé entre andorra o Madrid". "En Andorra tendría muchísimo más dinero, pero sería una infeliz de mierda", añade Lola. La influencer ha explicado que prefiere tener menos dinero y disfrutar de una mayor calidad de vida junto a su familia antes que estar aislada, además ha reivindicado que pagar los impuestos en España "está genial".