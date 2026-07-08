Laura del Val: "No me enteré de que era lesbiana hasta que vine a Madrid"

Puede haber algo más difícil para una lesbiana que salir del armario, al menos si de donde sales es del armario de la comedia y vienes de ser abogada. Es lo que le pasó a Laura del Val, una de las humoristas más reconocidas del momento que se ha pasado por ¡Menudo cuadro! Fresh. La humorista charla con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar y repasa cómo fue crecer sin referentes LGTBI en Burgos, la reacción de sus padres al dejar la abogacía y el fenómeno viral de sus vídeos sobre las familias castellanas.

La humorista reflexionó sobre lo que supuso crecer en Burgos sin apenas referentes. "Yo no me enteré hasta que vine a Madrid que era lesbiana", confesó. Según explicó, durante su adolescencia asumió que debía seguir el camino que socialmente se esperaba de ella. "Mi primer beso fue con un chico y mi primera vez también fue con un tío porque era lo que se suponía que tenías que sentir". Todo cambió cuando besó por primera vez a una mujer: "Dije: 'Ah, que era esto'".

¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 4 - Laura del Val y Amanda Supertonta Necesitábamos hablar del fenómeno "Madre castellana" con la cómica del momento, Laura del Val. rtve play

De sufrir la falta de referentes a ser uno Del Val considera que la falta de referentes fue determinante. "Yo no había tenido nunca referentes ni de lesbianas ni de gays y, si los había tenido, era de una manera muy negativa y despectiva". Con el paso del tiempo, asegura haber comprobado una evolución importante en su tierra. "En diez años he notado un cambio brutal. Ahora paseo por Burgos con mi chica de la mano y antes no me atrevía". Ahora ella es el referente y este año ha participado en la manifestación del Orgullo, donde se subió a la carroza 100 Lesbianas Visibles, que reivindica la visibilidad de las mujeres lesbianas."Todas las carrozas que hay normalmente son de gays o de empresas. Nosotras trabajamos todo el año por este objetivo", explicó entre bromas, asegurando que en la carroza "95 son lesbianas y cinco son heteros y cuando acaba el trayecto conseguimos que sean 100 %". ¡Menudo cuadro! Fresh ¡Menudo cuadro! Fresh - Laura del Val y Amanda Supertonta rne audio

El fenómeno "madre castellana" Otro de los grandes fenómenos de su carrera han sido los vídeos sobre las familias castellanas, que se han convertido en virales en redes sociales. La humorista reconoce que el éxito le sorprendió. "Estoy desubicada porque no esperaba esta viralidad". Para ella, estos vídeos han servido para demostrar que "Castilla parecía como que no tenía humor", cuando en realidad "es un humor muy irónico y a veces cuesta pillarlo". Entre las anécdotas que compartió, destacó el mensaje de una seguidora colombiana que iba a conocer a sus suegros sorianos y utilizaba sus vídeos como manual de supervivencia. Su consejo fue tan sencillo como efectivo: "De primeras no abraces".