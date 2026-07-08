Laura del Val: "No me enteré de que era lesbiana hasta que vine a Madrid"
- La humorista habla sobre sus dos salidas del armario en ¡Menudo Cuadro! Fresh
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Puede haber algo más difícil para una lesbiana que salir del armario, al menos si de donde sales es del armario de la comedia y vienes de ser abogada. Es lo que le pasó a Laura del Val, una de las humoristas más reconocidas del momento que se ha pasado por ¡Menudo cuadro! Fresh. La humorista charla con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar y repasa cómo fue crecer sin referentes LGTBI en Burgos, la reacción de sus padres al dejar la abogacía y el fenómeno viral de sus vídeos sobre las familias castellanas.
La humorista reflexionó sobre lo que supuso crecer en Burgos sin apenas referentes. "Yo no me enteré hasta que vine a Madrid que era lesbiana", confesó. Según explicó, durante su adolescencia asumió que debía seguir el camino que socialmente se esperaba de ella. "Mi primer beso fue con un chico y mi primera vez también fue con un tío porque era lo que se suponía que tenías que sentir". Todo cambió cuando besó por primera vez a una mujer: "Dije: 'Ah, que era esto'".
De sufrir la falta de referentes a ser uno
Del Val considera que la falta de referentes fue determinante. "Yo no había tenido nunca referentes ni de lesbianas ni de gays y, si los había tenido, era de una manera muy negativa y despectiva". Con el paso del tiempo, asegura haber comprobado una evolución importante en su tierra. "En diez años he notado un cambio brutal. Ahora paseo por Burgos con mi chica de la mano y antes no me atrevía".
Ahora ella es el referente y este año ha participado en la manifestación del Orgullo, donde se subió a la carroza 100 Lesbianas Visibles, que reivindica la visibilidad de las mujeres lesbianas."Todas las carrozas que hay normalmente son de gays o de empresas. Nosotras trabajamos todo el año por este objetivo", explicó entre bromas, asegurando que en la carroza "95 son lesbianas y cinco son heteros y cuando acaba el trayecto conseguimos que sean 100 %".
El fenómeno "madre castellana"
Otro de los grandes fenómenos de su carrera han sido los vídeos sobre las familias castellanas, que se han convertido en virales en redes sociales. La humorista reconoce que el éxito le sorprendió. "Estoy desubicada porque no esperaba esta viralidad". Para ella, estos vídeos han servido para demostrar que "Castilla parecía como que no tenía humor", cuando en realidad "es un humor muy irónico y a veces cuesta pillarlo".
Entre las anécdotas que compartió, destacó el mensaje de una seguidora colombiana que iba a conocer a sus suegros sorianos y utilizaba sus vídeos como manual de supervivencia. Su consejo fue tan sencillo como efectivo: "De primeras no abraces".
Su otra salida del armario
Sin embargo, uno de los momentos más personales llegó al recordar la reacción de sus padres cuando decidió abandonar la abogacía. Laura reconoce que la noticia fue incluso más difícil de encajar que cuando les contó que era lesbiana.
"Yo porque había salido del armario previamente hace años siendo lesbiana y eso me ayudó a poder salir como cómica, como cómica, que es más complicado", afirmó. La razón, explicó, es el peso social que todavía tiene una profesión estable frente a una artística. "Ser abogada, trabajar en un buen despacho, ganando bien tu dinero, socialmente está muy bien. Dejar esa seguridad y esa estabilidad... yo entiendo el miedo de los padres".
Cuando le preguntaron si habían llevado mejor que fuera lesbiana o que dejara la abogacía, su respuesta fue tan sincera como contundente: "No, tampoco. Ninguna de las dos cosas. No encajaron bien ninguna de las dos cosas". Con el tiempo, sin embargo, todo cambió. "Mi madre ha empezado a conocer a gente del entorno de la comedia y a ver que son buena gente", explicó entre risas. Hoy incluso es protagonista involuntaria de algunos de sus vídeos y una de las personas más reconocibles para sus seguidores.
Laura del Val también aprovechó para anunciar que su espectáculo Mi cabeza sonaba mejor regresará el próximo 2 de octubre al Teatro Soho Club de Madrid, antes de tomarse un descanso estival muy particular: "Quiero dormir, leer, aburrirme y estar quieta". Porque, después de un año de escenarios, redes sociales y kilómetros, su mejor plan pasa por desaparecer unos días del ruido.