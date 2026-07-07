Rosalinda y ASHA recuerdan su paso por el Benidorm Fest: "Antes de presentarte hay que saber cuál es tu propuesta"

El Benidorm Fest 2027 ya está en marcha y desde Teleplanistas han aprovechado para animar a los artistas a participar en la próxima edición del certamen alicantino. Los interesados tendrán tiempo hasta el 30 de julio para presentarse a través formulario oficial de RTVE.

A menos de un mes para cerrar el casting, Javi Hoyos y Masi Rodríguez han recibido a Rosalinda y ASHA, segunda y tercera clasificadas de la quinta edición del Benidorm Fest. Las artistas repasan cómo vivieron su paso por el festival, comparten algunas anécdotas y adelantan en qué proyectos están trabajando. Además, han dado sabios consejos para todos aquellos que sueñan con formar parte del certamen.

ASHA: "No tenía previsto apuntarme" Cinco meses después de interpretar "Turista", ASHA reconoce que el Benidorm Fest marcó un antes y un después en su carrera. Tras años componiendo para artistas como C. Tangana, Lola Índigo, Becky G o Danna Paola, la cantante recuerda la emoción de escuchar al público corear por primera vez una canción suya. "Todo el mundo decía: 'Asha, Asha, Turista, Turista'. Veía la emoción de la gente cantando a la vez que yo", explica. Sobre sus proyectos futuros, Javi Hoyos ha conseguido una exclusiva para el programa. ASHA ha desvelado que la canción que grabó gracias al premio Spotify verá la luz en septiembre. Se trata de un tema muy especial para ella porque llevaba años esperando el momento adecuado para publicarlo. "Cuando me enteré de lo del premio Spotify, dije: si ganara este premio, querría grabar esa canción". Benidorm Fest ASHA interpreta "Turista" en la final del Benidorm Fest: vídeo completo Así ha sido la actuación de ASHA con la canción "Turista" en la final del Benidorm Fest 2026 Ver ahora ASHA también ha sorprendido a los presentadores al confesar que presentó su candidatura al festival apenas unas horas antes de cerrarse el plazo de inscripción. Una decisión de última hora que terminó cambiando su carrera. Por eso, ha querido animar a quienes estén pensando en presentarse al casting, aunque con un consejo muy claro: "Es muy importante saber exactamente cuál es tu propuesta artística y encontrarse como artista".

Rosalinda Galán: "En el Benidorm Fest he podido ser yo" Rosalinda también ha recordado con cariño su paso por el certamen, donde defendió "Mataora". La artista ha asegurado que actuar en el Benidorm Fest supuso cumplir uno de sus grandes sueños y ha destacado especialmente el nivel técnico y creativo de la producción. "Trabajar con Sergio Jaén fue increíble (...) es cumplir un sueño", ha afirmado al recordar aquella actuación. La sevillana, tras conseguir el segundo puesto en el certamen, no ha parado de trabajar en su música y ha aprovechado su visita a Teleplanistas para presentar "El Coco", su nuevo sencillo. La canción forma parte de un proyecto inspirado en la mitología ibérica y reinterpreta la figura del popular personaje desde una mirada más actual. "Una crece y se da cuenta de que el 'Coco' se esconde a la vuelta de la esquina y puede ser cualquier persona de tu entorno", ha reflexionado. Benidorm Fest Rosalinda Galán interpreta "Mataora" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo Así ha sido la actuación de Rosalinda Galán con la canción "Mataora" en la final del Benidorm Fest 2026 Ver ahora La artista, que compagina la música con su faceta de colaboradora en Las mañanas de RNE, ha subrayado también la importancia de llegar al certamen con una identidad artística definida: "Si de algo puedo presumir es que en el Benidorm Fest he podido ser yo", ha afirmado. Por ello, para cerrar la entrevista, tanto ella como ASHA han animado a los músicos que estén pensando en presentarse al Benidorm Fest 2027. Las exparticipantes les invitan a apostar por propuestas auténticas y personales, convencidas de que esa es una de las claves que mejor define al festival.