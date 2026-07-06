La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 6 de julio con Manuel Turizo como invitado

David Broncano recibe este lunes 6 de julio a uno de esos artistas que dejan huella en cada una de sus visitas al programa. El cantante colombiano Manuel Turizo es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar su nuevo disco, Apambichao. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 23 horas, al término del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre España y Portugal, por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Manuel Turizo, esencia de ‘La Revuelta’

Hay invitados que se mueven como pez en el agua en el programa de David Broncano y el cantante colombiano Manuel Turizo es uno de ellos. El autor de éxitos internacionales y masivos como “La bachata” y “Déjala que vuelva”, con 2.000 y 1.000 millones de reproducciones respectivamente, o “El merengue”, a punto ya de alcanzar las diez cifras, es garantía de espectáculo y risas en cada una de sus visitas al programa. En una de ellas, de hecho, presentó en primicia y en exclusiva “Qué pecao”, otro de sus mayores hits, junto al también colombiano Kapo.

Manuel Turizo fue, además, uno de los primeros y últimos invitados de la primera temporada de La Revuelta, y regresa un año después para dar comienzo a la última semana del segundo curso, presentando nuevo disco, Apambichao, nueva canción, “LA GUARACHA”, junto al artista chileno Martinwhite, y varias fechas en las que actuará en España a lo largo del verano. No te pierdas el último lunes de La Revuelta, que hoy se emite en horario especial, al finalizar el partido entre las selecciones española y portuguesa correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que puedes seguir en La 1 y RTVE Play.