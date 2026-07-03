La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 3 de julio con Carminho como invitada

Este viernes 3 de julio se cierra un círculo. La cantante de fados Carminho es la invitada de hoy en La Revuelta, que ha hecho un recorrido por algunas de las figuras más importantes de la música portuguesa a lo largo de sus dos primeras temporadas. Puedes seguir el programa de David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Triplete de fados en ‘La Revuelta’

La música siempre ha tenido un lugar predominante en el programa de David Broncano y han sido numerosos los artistas que han agradecido el espacio concedido a las actuaciones en directo. Y por La Revuelta han pasado varios de los nombres más importantes de la escena portuguesa y, más concretamente, del fado, el género más representativo del país vecino. Fue el caso de Ana Moura, una de las figuras con mayor proyección internacional, o, más recientemente, Sara Correia, gran exponente de la nueva generación de fadistas, que da voz en su nuevo disco a las mujeres que no pueden hacerse escuchar.

Y se completa la trilogía con la visita deCarminho, otra de las voces fundamentales del género. Compositora, intérprete y productora, Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade nació en una familia de fadistas, lleva casi dos décadas publicando discos y toda una vida cantando, y ha traspasado las fronteras en los últimos años, cantando también con artistas de nuestro país como Pablo Alborán o Rosalía, entre otros. Y a lo largo de este año recorrerá varias ciudades de España para presentar su último disco, Eu vou morrer de amor ou resistir, que presenta hoy en La Revuelta.